Kilkunastometrowe fale na Bałtyku, pożary i przewrócone jachty. „Huraganowy wiatr” nad Polską [VIDEO]

Sztorm uderzył w polskie wybrzeże. Silny wiatr wywołuje pożary i przewraca duże jachty. Wojewoda zachodniopomorski postanowił o zwołaniu sztabu kryzysowego.

Zgodnie z zapowiedziami najsilniej wieje na całym Pomorzu. Nad Polską przechodzi orkan Otto, przyniesiony przez cyklon Ulf. Dla większej część Kaszub – powiaty: słupski, lęborski, wejherowski oraz pucki – IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. W piątek do godziny 19. wiatr najmocniej wiał w okolicach Łeby. Osiągnął prędkość 83 km/h. W tym momencie wichura jest odczuwalna również w Trójmieście. Na ulicach Sopotu już widać porwane z podwórek mieszkańców części niezabezpieczonego dobytku czy śmieci.

18.02.2023 04:52 #IMGWlive Na wybrzeżu notowane są porywy wiatru o prędkości do 115 km/h, przy prędkości średniej

55-65 km/h. W głębi lądu miejscami nadal wiatr wieje w porywach do około 100 km/h.

Prognozuje się powolne słabnięcie wiatru. 💨#IMGW #meteo #wiatr #uwaga pic.twitter.com/ovNwpNTUZd — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 18, 2023

Również w Sopocie doszło do pożaru pięciopiętrowej kamienicy przy ul. Andersa. Media opisują, że „huraganowy wiatr przeszkadzał w akcji gaśniczej”. Trzeba było ewakuować 16. osób.

Wiecie jak wszystko wali się w kilka chwil? Bedzie czytać o pożarze w Sopocie. Mojego mieszkania nie ma i niczego co miałem . Nic nie mamy.

Nic . Nie wrócę juz tutaj. — lestat (@lestatsopot) February 18, 2023

Orkan Otto przechodzi przez Polskę. Porywisty wiatr utrudniał akcję gaśniczą w Sopocie. https://t.co/v0StyprFf5 — Interia (@Int_Wydarzenia) February 18, 2023

Przewiduje się, że w tym regionie wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Fale na Bałtyku mogą osiągać nawet kilkanaście metrów wysokości.

Przed wiatrem zabezpiecza się już również Pomorze Zachodnie. Wojewoda zachodniopomorski postanowił o zwołaniu sztabu kryzysowego.

– Są odpowiednie zasoby paliwa jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, są zadysponowane dyżury po to, żeby móc bardzo szybko, elastycznie, odpowiednio reagować – mówił w piątek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. prognozowanych w regionie wichur.

W świnoujskiej marinie siny wiatr przewrócił duży jacht Nadia i uszkodził zacumowaną obok jednostkę.

Niebezpiecznie na świnoujskiej marinie. Silny porywisty wiatr przewrócił duży jacht! https://t.co/aZ6Iy804SG #Świnoujście — Paplacz Świnoujski (@wTrawie) February 18, 2023

Po godz. 5 IMGW odwołał alerty 2 stopnia przed silnym wiatrem dla woj. wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz dla części woj. małopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.