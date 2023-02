Kolejna tajemnicza śmierć w Rosji. Wysoka rangą urzędniczka MON wypadła z 16. piętra

REKLAMA

To już kolejny przypadek tajemniczej śmierci osoby związanej z obronnością, Gazpromem lub Łukoilem w Rosji. Tym razem zginęła wysoka rangą urzędniczka Ministerstwa Obrony Narodowej. Marina Jankina (58 l.) wypadła z 16. piętra wieżowca.

To kolejna już tajemnicza śmierć w Rosji od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Tego typu zgonów było już co najmniej kilkanaście, a jeśli doliczyć do nich śmierci, które na pierwszy rzut oka nie budzą takich podejrzeń, to być może nawet kilka dziesiątek. W Rosji zabijają się wojskowi i biznesmeni związani z Gazpromem lub Łukoilem.

Tym razem zginęła szefowa działu wsparcia finansowego Zachodniego Okręgu Wojskowego Ministerstwa Obrony Rosji. Urzędniczka została znaleziona martwa w środę pod wieżowcem w Sankt Petersburgu.

Obecnie trwa śledztwo w sprawie zgonu Jankiny i choć jeszcze się nie zakończyły, to państwowe media już podają, że to najprawdopodobniej samobójstwo.

Dziwne zgony i pożary w Rosji

W ostatnich miesiącach wśród wysokich rangą urzędników państwowych w Rosji panuje prawdziwa epidemia popełniania samobójstw i niewyjaśnionych zgonów.

5 lutego, tuż po wybuchu wojny, zmarł Aleksander Tiuliakow odpowiadający za bezpieczeństwo korporacyjne Gazpromu.

We wrześniu z okna w szpitalu wypadł 67-letni rosyjski oligarcha, prezes Łukoil, Rawił Maganow.

24 grudnia zmarł szef stoczni w Petersburgu Aleksander Buzakow, a dzień później generał Aleksiej Masłow, były Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych Federacji Rosyjskiej.

10 grudnia zmarł rosyjski oligarcha Dmitrij Zelenow.

Pod koniec roku z okna w hotelu w Indiach wyskoczył potentat przemysłu wędliniarskiego, który był znany z krytykowania Putina – Paweł Antow.

Na początku stycznia tego roku z 14. piętra wypadła propagandystka Kremla znana pod pseudonimem „Lady Noc”.

14. lutego ogłoszono, że nie żyje rosyjski generał policji, b. zastępca szefa Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej ds. Zwalczania Ekstremizmu, Władimir Makarow. Służby ogłosiły, że wojskowy popełnił samobójstwo. Służby ogłosiły, że mężczyzna zastrzelił się z broni myśliwskiej.

To tylko wybrane przypadki dziwnych zgonów w ostatnich miesiącach. Wszystko to dzieje się w czasie, w którym Rosję, a szczególnie Moskwę, nawiedza także fala tajemniczych pożarów – płoną głównie obiekty wojskowe, a w szczególności magazyny z bronią.