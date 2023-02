Mia Nesti Baka nie żyje. 24-letnia influencerka zmarła nagle i niespodziewanie

REKLAMA

Nie żyje Mia Nesti Baka. 24-letnia polska influencerka, mieszkająca na co dzień w Londynie, zmarła nagle i niespodziewanie.

O śmierci 24-letniej Polki poinformowali jej najbliżsi. Okazuje się, że Mia Nesti Baka zmarła 3 lutego, ale fakt ten długo utrzymywano w tajemnicy.

„3 lutego 2023 roku zmarła tragicznie i niespodziewanie nasza koleżanka, siostra i córka Mia Nesti Baka, przeżywszy zaledwie 24 lata. Żyła intensywnie, była szalona, energiczna i nieustraszona” – czytamy w oświadczeniu rodziny.

Mia Nesti Baka to znana szczególnie wśród młodszych internautów influencerka, wobec której nie brakowało także określeń typu pato-influencerka.

24-latka znana była z dość kontrowersyjnych treści zamieszczanych w sieci oraz z „odważnych” zdjęć. Wystąpiła chociażby w Playboy’u, miała także konto na portalu OnlyFans, gdzie sprzedawała zdjęcia z założenia przeznaczone dla dorosłych.

Mia Nesti Baka wystąpiła też w pierwszej edycji pato gali „AlkoMaster”, gdzie rywalizuje się w piciu alkoholu. Wypiła go tyle, że trafiła do szpitala na intensywną terapię. Jak potem opisywała, „rzygałam czymś czarnym, coś mi się wdarło w płuca i mam jeszcze coś z wątrobą”. Twierdziła, że ktoś jej musiał coś do alkoholu dosypać, bo przecież niemożliwe, by takie skutki powodował alkohol pity w rywalizacji na czas i na ilość.

Przed wielotysięczną widownią w Internecie nie krępowała się opowiadać ze szczegółami o pobycie w zakładzie psychiatrycznym. Niedawno w relacji na Instastory mówiła, że jest gotowa popełnić samobójstwo. Niewielu – albo nikt – jednak takich twierdzeń nie brał na poważnie, gdyż są one w tym specyficznym środowisku dość powszechne.

Nie wiadomo jednak, czy przyczyną śmierci 24-latki jest samobójstwo. Bliscy nie chcieli zdradzić przyczyny zgonu. A powodów „nagłej i niespodziewanej” śmierci może być przecież wiele.