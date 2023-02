Republika Południowej Afryki rozpoczęła wspólne ćwiczenia wojskowe z Rosją i Chinami

REKLAMA

Rozpoczęły się wspólne ćwiczenia morskie marynarek RPA, Rosji i Chin. Bierze w nich udział m.in. rosyjska fregata „Admirał Gorszkow”, która po zawinięciu do portu w Kapsztadzie, odpłynęła na manewry w okolice Durbanu. Tutaj ma przeprowadzić ćwiczenia morskie z marynarką wojenną Republiki Południowej Afryki i Chin.

Manewry morskie budzą międzynarodowy niepokój w związku z wojną na Ukrainie, a obecność Rosjan na Oceanie Indyjskim nie jest mile widziana. To oni pierwsi zameldowali się w Durbanie, a chińska fregata przypłynie później. Główne manewry odbędą się 22 lutego.

Republika Południowej Afryki ogłosiła te ćwiczenia w styczniu. Oficjalnie chodzi o „wspólne ćwiczenia z marynarką rosyjską i chińską w celu dzielenia się umiejętnościami operacyjnymi i wiedzą”. Operacje morskie mają potrwać do 27 lutego w pobliżu Durbanu (południowy wschód), największego portu w południowej Afryce, oraz w zatoce Richards Bay, około 180 km dalej na północ.

Południowa Afryka zajęła neutralne stanowisko wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę i nie przyłączyła się do potępienia agresji. Niedawno podróż do RPA odbył rosyjski MSZ Ławrow. Ppo spotkaniu z nim, minister spraw zagranicznych RPA Naledi Pandor oświadczyła, że będą to „ćwiczenia wojskowe przyjaciół”.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre zapytana o te manewry wojskowe wyraziła „zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych”. Związek Ukraińców w RPA zorganizował w piątek 17 lutego demonstracje w Kapsztadzie i w sobotę w Durbanie. Wskazano, że rosyjska fregata „Admirał Gorszkow”, po manewrach „popłynie w kierunku Morza Czarnego i weźmie udział w inwazji na Ukrainę”.

Źródło: Le Figaro/ AFP