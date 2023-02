Ze szczytu Unii Afrykańskiej wyrzucili dyplomatę Izraela [VIDEO]

REKLAMA

36. Kongres Unii Afrykańskiej odbywa się w Addis Adebie w Etiopii w dniach od 18 do 19 lutego 2023 r. Z Kongresu wyrzucono jednego z wysłanników Izraela na to spotkanie. Jerozolima oskarżyła o ten nieprzyjazny krok działania Iranu, ale nie tylko…

Według izraelskiego MSZ, Iran został tu wsparty działaniami dyplomatów Algierii i Republiki Południowej Afryki. W rzeczywistości państwa Afryki są mocno podzielone w sprawie akredytowania na swoje szczyty delegacji izraelskiej i do końca 2022 roku sprawa ta nie została uzgodniona.

Rzeczywiście, obecności delegacji żydowskiej szczególnie sprzeciwiły się Algieria i Republika Południowej Afryki. Sprawa nie była do końca wyjaśniona i skończyło się skandalem. Personel bezpieczeństwa szczytu wyprowadził siłą Sharon Bar-li, zastępcę dyrektora generalnego izraelskiego MSZ ds. Afryki z gmachu w Addis Abebie, gdzie w sobotę zaczął się szczyt.

Urzędnicy Unii Afrykańskiej stwierdzili, że wystosowano tylko jednorazowe zaproszenie dla ambasadora Izraela leliego Admasu i nikt inny nie powinien z niego skorzystać. Dlatego izraelski dyplomata została poproszona o opuszczenie sali.

Dla rzecznika izraelskiej dyplomacji wyrzucenie ich dyplomaty to sprawa „poważna”, ponieważ Sharon Bar-li miała „ważną akredytację jako obserwator”. Dodano, że Unia Afrykańska jest „zakładnikiem niewielkiej liczby ekstremistycznych państw, takich jak Algieria i RPA, napędzanych nienawiścią i kontrolowanych przez Iran”.

Wywołało to z kolei reakcję RPA. Vincent Magwenya, rzecznik prezydenta tego kraju Cyrila Ramaphosy, ze swojej strony powiedział, że Izrael musi „swoje oskarżenia udowodnić”.

W 2021 roku przewodniczący Komisji Unii, czadyjski polityk Moussa Faki, podjął decyzję o akredytacji Izraela. Jednak od tego czasu organizacja odkłada głosowanie w tej sprawie obawiając się rozłamu w tej istniejącej od 20 lat organizacji. Akredytowane państwa spoza Afryki mogą uczestniczyć w niektórych konferencjach, uzyskiwać dostęp do jawnych dokumentów UA i przedstawiać na forum oświadczenia.

This shit makes me happy. Israel's deputy director general for Africa, Sharon Bar-li, being frog marched out of the African Union assembly.

Reportedly, he blames Algeria & South Africa for being kicked out. I hope he is right. Moussa Faki Mahamat accredited apartheid Israel. https://t.co/iDOPKBnFk7

— Ncontsi (@ncontsi) February 18, 2023