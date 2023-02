Afryka „trzyma się mocno” wobec propagandy LGBT

REKLAMA

W Tanzanii wycofano ze szkół książki „sprzeczne z normami moralnymi”. Prezydent Samia Suluhu Hassan ostrzegła też studentów, by uważali na „importowane kultury”, których częścią bywają „praktyki homoseksualne”.

Samia Suluhu Hassan to działaczka socjalistycznej Partii Rewolucyjnej, ale najwidoczniej w Afryce trwa jeszcze socjalizm „tradycyjny”, który nie musi wspierać się na „tęczowych” lobby. W ten sposób niektóre „podręczniki edukacji seksualnej” propagujące „wiedzę o osobach LGBT” wyrzucono ze szkół.

REKLAMA

Rząd Tanzanii zakazał wydawania podręczników dla dzieci, które naruszają afrykańskie „normy kulturowe i moralne”. W tym wschodnioafrykańskim kraju homoseksualizm jest nadal uważany za występek i w teorii karalny.

Decyzję prezydent uzasadniał minister edukacji Adolf Mkenda, który wskazał zwłaszcza na kilka serii amerykańskich ilustrowanych książek dla dzieci, eksportowanych do Afryki, które przemycały ideologię LGBT.

W Tanzanii przeprowadzone zostaną kontrole w bibliotekach szkół publicznych i prywatnych, aby upewnić się, czy inkryminowane pozycje zostały usunięte. Prezydent Samia Suluhu Hassan mówiła niedawno do przedstawicieli organizacji studenckich: „Jeśli jesteś Tanzańczykiem, żyj zgodnie z naszą kulturą”.

The Tanzanian government has banned 16 titles of a popular children's book series from being used in schools for allegedly advocating LGBTQ rights. The Diary of a Wimpy Kid series are said to violate the country’s traditions, customs and cultures, according to the authorities. pic.twitter.com/L7dJN8eBk8

— Africa Archives ™ (@Africa_Archives) February 14, 2023