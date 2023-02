Bosak: Trzaskowski i Morawiecki to ta sama szkodliwa zgraja tańcząca pod dyktando globalistów-klimatystów

REKLAMA

Sprawa wytycznych grupy C40 Cities ws ograniczeń dla mieszkańców największych miast świata, do której należy m.in. Warszawa słusznie budzi żywe emocje. Do tematu odniósł się poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Przypomnijmy: C40 zostało powołane w 2005 r. przez burmistrzów 18 największych miast – w tym Warszawy – by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Przewodniczącym jest obecnie burmistrz Londynu Sadiq Khan. W 2021 r. ponad tysiąc lokalnych samorządów dołączyło do inicjatywy C40 ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury. Do stowarzyszenia należy 97 miast, w tym Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Kopenhaga, Lizbona, Londyn, Paryż, Rzym, Sztokholm, Tel Awiw, Chicago, Los Angeles, Miami, Montreal, Nowy Jork, Waszyngton, Johannesburg, Nairobi, Pekin, Hongkong, Bangkok Seul Tokio i Melbourne.

Raport przygotowany dla organizacji został opublikowany w 2019 r. Zawarto w nim propozycje działań, które mogłyby pomóc w ograniczeniu globalnego wzrostu średniej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza – wskazywanego jako cel tzw. porozumienia paryskiego ONZ zawartego w 2015 r. Głównym środkiem ograniczenia wzrostu średnich temperatur ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych. Działania uwzględnione w raporcie C40 to m.in. ograniczenie wykorzystania dóbr konsumpcyjnych, których produkcja i dystrybucja szczególnie przyczynia się do wzrostu globalnych emisji – jak np. produkcja mięsa czy transport lotniczy. W wytycznych zapisano np. roczny limit mięsa na jedną osobę do 16 kg, a nabiału do 90 kg.

Rządzący PiS rzuca teraz oskarżenia w stronę platformerskiej opozycji, że chce Polakom ograniczyć mięso, transport itd. A jak jest naprawdę? Na Twitterze do sprawy odniósł się poseł Konfederacji i jej współprzewodniczący Krzysztof Bosak.

„Warto przypomnieć, że Trzaskowski i Morawiecki to ta sama szkodliwa zgraja tańcząca pod dyktando globalistów-klimatystów. To Morawiecki w 2020 na szczycie UE poparł w imieniu Polaków zaostrzenie celów redukcji CO2 do 55%, z czego wynika cały pakiet koszmarnych regulacji FitFor55” – napisał Bosak.

„To rząd Morawieckiego dał Trzaskowskiemu podstawę ustawową do robienia zakazu wjazdu sprawnych, nowoczesnych aut spalinowych do Warszawy w ramach tzw. stref transportu.”

„To także rząd Morawieckiego zobowiązał Polskę wobec Brukseli do wprowadzenia dodatkowych opat za drogi i rejestrację normalnych aut oraz do zmuszenia samorządów do kupowania *wyłącznie* znacznie droższych autobusów elektrycznych, co spowoduje wzrost cen biletów i wzrost podatków” – dodał poseł Konfederacji.

Na koniec Bosak podsumował klimatyczno-globalistyczną gorliwość Trzaskowskiego : „Moja stolica taka piękna! Warszawski ratusz na liście globalnych prymusów klimatyzmu współpracujących z OSF Sorosa 🤦🏼‍♂️”

