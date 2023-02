Zbliża się rocznica agresji na Ukrainę. Rosja zgromadziła setki samolotów i śmigłowców 200 km od granicy

REKLAMA

Rosja zgromadziła 450 samolotów i 300 śmigłowców w bazach wojskowych na zachodzie państwa, około 200 km od granicy z Ukrainą – poinformował Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Ten przedstawiciel HUR jednak uważa, że zmasowany atak na Kijów jest mało prawdopodobny. Według niego skoncentrowane maszyny rosyjskie wojsko może wykorzystać raczej do działań, mających na celu zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego do końca marca.

Zgodnie z danymi ukraińskiego wywiadu Rosja zgromadziła ok. 450 samolotów lotnictwa taktycznego i ok. 300 śmigłowców (połowa z nich, to śmigłowce szturmowe). Maszyny skoncentrowano w odległości mniejszej niż 200 km od granicy z Ukrainą, a Jusow zaznaczył, że w tej odległości są poza zasięgiem potencjalnych ukraińskich uderzeń z systemów artylerii rakietowej HIMARS.

O intensyfikacji działań i atakach na pozycje ukraińskie, informują też sami Rosjanie. Jako cele wskazują „wyzwalanie” całego regionu Ługańska i Donbasu. Rosyjski MSZ Ławrow ostatnio jednak mówił, że „w miarę jak Zachód pompuje na Ukrainę coraz więcej broni dalekiego zasięgu, geograficzne cele operacji specjalnej coraz bardziej oddalają się od wyznaczonej linii”.

Źródło: PAP/ RIA Nowosti