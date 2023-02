Żołnierz Pułku Kalinowskiego: Teraz walczymy na Ukrainie, później WYZWOLIMY Białoruś [VIDEO]

REKLAMA

– My już nikogo nie boimy się, już zrozumieliśmy, że Białorusini to nie tylko osoby, które można bić kijami i po prostu znęcać się nad nimi – mówi „Mark”, Białorusin walczący na Ukrainie w szeregach Pułku Kalinowskiego.

W rozmowie z Marcinem Janem Orłowskim na antenie „Kanału Politycznego”, wojskowy jasno określał cele jakie przyświecają członkom pułku. Według „Mark’a” obecnie jest to wsparcie Ukraińców, ale docelowo doprowadzenie do zbrojnego obalenia reżimu Aleksandra Łukaszenki.

REKLAMA

– My już wstaliśmy z kolan i przestajemy cierpieć, nie będziemy cierpieć, będziemy do końca iść do swojego celu: możliwości przeprowadzenia normalnych, uczciwych, demokratycznych wyborów i przywrócenia praworządności w naszym kraju. Każdego dnia, kiedy nasz kraj, Białoruś, znajduję się pod władzą Łukaszenki, ona cofa się tam do epoki kamienia. My chcemy żyć, jak ludzie, chcemy patrzeć nie w tę stronę, gdzie wszystko czarne i brzydkie, chcemy patrzeć w inną stronę, w stronę Europy – tłumaczył.

Żołnierz Pułku Kalinowskiego podkreślił, iż obecnie jego kompani traktują walkę z rosyjskimi żołnierzami, jak ćwiczenia, przed decydującą bitwą.

– Budujemy swoją armię wyzwoleńczą, która później będzie wyzwalać Białoruś. Bardzo ważne jest to, co tutaj, u nas się odbywa. Bojowe formowanie, walczymy razem, razem mieszkamy, tutaj jest braterstwo, ogromna rodzina. […] Białoruś powinna być wolna, powinny być przeprowadzone normalne wybory i powinno być normalne, ludzkie państwo – stwierdził.

– Powinniśmy oddzielić się od Rosji 30-metrowym betonowym ogrodzeniem i po prostu czasem zaglądać, co u nich tam. Bałałajki, niedźwiedzie… no niech dalej sobie tam siedzą. Nasza Białoruś to będzie europejskie państwo, my wszyscy jesteśmy europejczykami i chcemy być w europejskiej rodzinie – dodał.

Cała rozmowa poniżej: