Bosak OSTRO o rządzie Morawieckiego: „To jest absolutna hipokryzja” [VIDEO]

REKLAMA

W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” gościem był m.in. współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak. Poseł wytknął PiS-owi hipokryzję w sprawach klimatycznych.

– Konfederacja jest jedyną siłą polityczną, która się sprzeciwia temu, co pod pretekstem ekologii jest teraz wtłaczane – mówił na antenie Polsat News Krzysztof Bosak.

REKLAMA

– Hipokryzja tej sytuacji polega na tym, że PiS atakuje Trzaskowskiego za to, co sam w Polsce wprowadza, dlatego że w Polsce polityka tzw. klimatyczna na różnych poziomach już jest wprowadzana – przez kamienie milowe, gdzie mamy opłaty rejestracyjne za auta, opłaty rejestracyjne za drogi, zobowiązanie do tego, że do transportu publicznego będą kupowane tylko elektryczne autobusy, co podniesie koszty transportu publicznego w tej chwili, bo autobusy i przestawienie tego jest droższe niż dostępne tańsze rozwiązania – wyliczał.

– To, co mówi marszałek Czarzasty, będzie trudniej o transport publiczny, będą ceny rosły. Dodatkowo PiS uchwalił ustawy, które umożliwią Trzaskowskiemu, jako pierwszemu (prezydentowi miasta) w Polsce, zakazać wjazdu aut sprzed 2006, 2002 roku, nie spełniających najnowszych norm, ale spełniających obecnie dopuszczone normy emisji spalin do Warszawy – wskazał.

– Czy jest coś w tym złego? – dopytywał Bogdan Rymanowski. – Złe jest to, że PiS uchwalił ustawę, która umożliwia segregowanie obywateli i niewjechanie im do miasta i załatwienie swoich spraw – odparł Bosak.

– Dalej idąc, rząd Morawieckiego, który w tej chwili atakuje Trzaskowskiego. Zaakceptował Fit for 55, które będzie prowadziło do rozszerzania systemu ETS na transport, do podnoszenia kosztów transportu. Rząd Morawieckiego zaakceptował to – przypomniał w dalszej części programu poseł Konfederacji.

– Rząd Morawieckiego zaakceptował Europejski Zielony Ład, który prowadzi do podnoszenia kosztów w rolnictwie, do tego że w Polsce będziemy musieli tereny rolnicze zalewać, do tego, że będziemy musieli zmniejszać produkcję rolną, zmniejszać zużycie nawozów i robić wiele innych rzeczy, które podniosą koszty żywności i już podnoszą – wyliczał.

– Rząd Morawieckiego i rząd PiS-u podniósł o 18 pkt. proc. VAT na gaz od 1 stycznia, co przekłada już się w tej chwili na koszt ogrzewania hodowli, na cenę jajek, na cenę mięsa. Rząd PiS-u chciał zakazać hodowli zwierząt, chciał zakazać uboju rytualnego, na eksport przez ubój rytualny idzie duża część polskiej produkcji mięsa, co podniosło w ogóle koszt mięsa – wyjaśnił.

– I teraz oni atakują Trzaskowskiego, za to, co sami robią. To jest kampanijna zagrywka – skwitował Bosak.

– To jest absolutna hipokryzja, to jest kampanijna hipokryzja, trzeba ją demaskować. Oni próbują ukryć swoje właściwe działania. Zrobili teraz ustawę, że rolnicy mają jedną kurę rejestrować, jako zakład drobiu. Będą się teraz wycofywać, już to zapowiedzieli, bo to nagłośniliśmy i zaatakowaliśmy – wskazał poseł Konfederacji.

Współprzewodniczący @KONFEDERACJA_ @krzysztofbosak:

Konfederacja jest jedyną siłą polityczną, która się sprzeciwia temu, co pod pretekstem ekologii jest teraz wtłaczane. Hipokryzja tej sytuacji polega na tym, że PiS atakuje Trzaskowskiego za coś, co sam w Polsce wprowadza! pic.twitter.com/nIfxeCzoYW — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 19, 2023