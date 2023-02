Dom parterowy, z poddaszem, czy piętrowy?

Wybór projektu domu zależy nie tylko od preferencji inwestora, ale i od działki jaką dysponuje, czy zapisów planu miejscowego. Poniżej przedstawiamy zalety i wady domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym.

Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety – domy parterowe uchodzą za najwygodniejsze, domy z poddaszem za najbardziej ekonomiczne w budowie, a domy piętrowe często powstają na mniejszych działkach (na przykład miejskich), kiedy nie ma możliwości rozbudowy bryły. Ważne, aby wybrać dobry projekt domu z renomowanego biura (na przykład MG Projekt, czy Arhon) i dopasować program funkcjonalny domu do oczekiwań członków rodziny.

Zalety domów parterowych:

• Brak konieczności wchodzenia po schodach, co jest korzystne dla osób starszych, niepełnosprawnych, czy dzieci.

• Wysoka wygoda użytkowania, łatwe utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach.

• Możliwość wyjścia na ogród z każdego pomieszczenia.

Wady domów parterowych:

• Konieczność posiadania większej powierzchni działki, aby pomieścić większą powierzchnię domu.

• Ograniczona ilość powierzchni użytkowej, która może być mniej korzystna dla rodzin z dziećmi lub większych gospodarstw domowych.

• Droższa budowa w porównaniu z domami z poddaszem o podobnej powierzchni użytkowej.

Zalety domów z poddaszem użytkowym:

• Możliwość uzyskania większej powierzchni użytkowej, dzięki wykorzystaniu poddasza.

• Większa prywatność, ponieważ strefa sypialna znajduje się na wyższej kondygnacji.

Wady domów z poddaszem użytkowym:

• Konieczność pokonywania schodów, co może być niewygodne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

• Jeśli poddasze nie zostanie odpowiednio docieplone w zimie może doskwierać niska temperatura; wysoka temperatura w okresie letnim.

• Konieczność zaprojektowania poddasza w sposób umożliwiający uzyskanie odpowiedniej powierzchni użytkowej, co może być trudne ze względu na kształt i nachylenie dachu.

Zalety domów piętrowych:

• Możliwość uzyskania większej powierzchni użytkowej w porównaniu do domu parterowego.

• Możliwość wydzielenia stref dziennych i nocnych na oddzielnych kondygnacjach.

• Większa prywatność, ponieważ pomieszczenia mieszkalne znajdują się na wyższej kondygnacji.

Wady domów piętrowych:

• Koszty budowy domów piętrowych są zazwyczaj wyższe niż domów parterowych, ze względu na potrzebę wzmocnienia konstrukcji i wybudowanie schodów.

• Domy piętrowe wymagają pokonywania schodów, co może być niewygodne dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

• Zazwyczaj domy piętrowe mają większą powierzchnię użytkową, co oznacza większe zużycie energii na ogrzewanie, wentylację i klimatyzację.

• W okresie letnim pomieszczenia na wyższych piętrach mogą być bardzo gorące i trudne do schłodzenia, co może prowadzić do konieczności zastosowania klimatyzacji lub innych urządzeń chłodzących.

• Ze względu na schody i inne elementy konstrukcyjne, projektowanie i aranżacja wnętrz w domach piętrowych może być bardziej skomplikowane niż w przypadku domów parterowych.

• Ze względu na konieczność korzystania ze schodów, w domach piętrowych potrzebna jest większa dbałość o bezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku rodzin z małymi dziećmi.