„Kobiety są głupsze” i „powinny służyć mężczyznom”. Działaczka Nowej Nadziei nie wycofuje się ze swoich słów [VIDEO]

Julia Gubalska to sekretarz oddziału Warszawa-Zachód partii Nowa Nadzieja. Ostatnio głośno jest w Internecie o poglądach działaczki na temat kobiet. Mimo szykan Gubalska nie zamierza odwoływać swoich słów – podkreśla jednak, że to jej prywatna opinia, a nie partii.

– Generalnie nie wiem, co się stało. Czy jakiś błąd egzystencjalnym genetyczny – nie mam pojęcia zielonego – mówi na początku nagrania Julia Gubalska. Dalej dowiadujemy się, że działaczka zastanawia się nad tym, po co w naturze pojawiły się kobiety.

– To jedyny powód, w jaki mogę wytłumaczyć obecność kobiet na tym świecie, to jest po prostu fakt, że mężczyzna nie jest obojniakiem – twierdzi działaczka Nowej Nadziei.

– Ja uważam, że my jesteśmy, że w ogóle jest jakiś nasz cel istnienia kobiet na tej Ziemi, to jest po prostu służyć mężczyznom. To jest po prostu im służyć i my mamy czerpać z tego przyjemność – twierdzi Gubalska.

Dalej działaczka zaznacza, że to, co teraz powie, to jest jej zdania i „Korwin tak nigdzie nie powiedział”.

– Kobiety są głupsze. Nie są mniej inteligentne, tylko ogólnie głupsze. Kobiety są niższe społecznie i kobiety jakby nie mają prawa „podskakiwać mężczyznom” – mają im służyć. I generalnie nie są też potrzebne – stwierdza na koniec sekretarz warszawskiego oddziału partii Sławomir Mentzena.

Nagranie udostępnił lewicowy portal „Tygodnie NIE”, żeby wyszydzić poglądy Gubalskiej, ale działaczka niezrażona tym podała wpis tygodnika dalej, dodając swój opis: „Proszę nie utożsamiać mojej prywatnej opinii z moją partią a poza tym, zapraszam do wysłuchania”.

Gubalska wpisuje się w popularny od jakiegoś czasu na prawicy nurt „Red Pill”. Inną reprezentantką tego nurtu ideologicznego jest dziennikarka Najwyższego Czasu! – Marta Markowska.

Proszę nie utożsamiać mojej prywatnej opinii z moją partią a poza tym, zapraszam do wysłuchania https://t.co/FVZnD10Fac — Julia Gubalska (@gubalskajulia) February 20, 2023