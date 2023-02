Najlepszy polityk? Sławomir Mentzen wskazuje Kaczyńskiego [VIDEO]

REKLAMA

Prezes Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, był gościem znanego youtubera Żurnalisty. Prowadzący rozmowę internetowy celebryta zapytał prawicowca o to, kto jego zdaniem jest najlepszym politykiem. Odpowiedź może być dla wielu zaskakująca.

– Najlepszy polski polityk to…? – zapytał Sławomira Mentzena Żurnalista.

Prezes Nowej Nadziei chciał się dowiedzieć, co dokładnie oznacza „najlepszy”. Prowadzący nie udzielił mu jasnej odpowiedzi.

– Co to znaczy „najlepszy”? – zapytał Mentzen.



– To jest twoja skala – odpowiedział youtuber.

– Kaczyński – odpowiedział prezes Nowej Nadziei.

Liderowi Konfederacji najprawdopodobniej chodziło o to, że Kaczyński jest najlepszy pod tym względem, że jest najskuteczniejszy. Nie wszyscy internauci dobrze go jednak zrozumieli. Ci, którzy chcieliby ożenić Konfederację z PiS-em zaczęli się cieszyć, a przeciwnicy takiego związku burzyć.

„Pan Mentzen jest geniuszem inteligencji i nie dziwię się, że taki ktoś ma podobną opinię o równie genialnym polityku – panu Kaczyńskim. Obaj nie mają sobie równych”, „Kaczyńskiego można oceniać bardzo różnie, ale całościowo jako polityk jest geniuszem, który całą konkurencję zostawił daleko w tyle. Naprawdę w historii świata trudno znaleźć postać, której udało się tak skutecznie zrealizować swoje plany polityczne” – piszą niektórzy internauci pod nagraniem.

„Chłopie, zastanów się, kogo ty chwalisz”, „Konfederacja systematycznie traci w moich oczach: (…) Określenie Kaczyńskiego jako najlepszego polityka?”, „Najlepszy polityk: Kaczyński. To ma być już wazelina na przyszłą koalicję? Mojego głosu już nie mają, a chciałem głosować na Konfederację” – wściekali się inni.