Nie żyje kilkadziesiąt osób. „Mamy chaotyczną sytuację” [VIDEO]

REKLAMA

Przynajmniej 36 osób zginęło w nocy z niedzieli na poniedziałek w brazylijskich miastach na północnym wybrzeżu wskutek ulewnych deszczów i osunięć ziemi – poinformowała stacja BBC.

Niedzielne ulewy przekraczające w niektórych miejscach 600 milimetrów – dwukrotność miesięcznej normy opadów – zostawiły po sobie zalane autostrady i gruzy po podmytych i zawalonych domach – informuje BBC. W stanie Sao Paulo zginęło przynajmniej 36 osób.

REKLAMA

– Ekipy poszukiwawcze i ratownicze nie radzą sobie z dotarciem do kilku miejsc; mamy chaotyczną sytuację – powiedział burmistrz ciężko dotkniętego miasta Sao Sebastiao.

W mieście zawaliło się około 50 domów, a dziesiątki mieszkańców uważa się za zaginione. „Nie zmierzyliśmy skali zniszczeń. Próbujemy ratować ofiary” – powiedział burmistrz.

– Niestety, będziemy mieli jeszcze wiele ofiar śmiertelnych – powiedział gazecie „Folha de Sao Paulo” urzędnik lokalnej obrony cywilnej. W sześciu miastach ogłoszono 180-dniowy stan klęski żywiołowej.

Niektóre miasta odwołały obchody karnawału.

Rain in #Brazil. At least 36 dead, cities cancel carnivals – Bloomberg. Only in the Brazilian state of São Paulo, at least 19 people died due to abnormal rainfall.

A month's worth of rain fell in one day in the state of São Paulo, causing floods and landslides. pic.twitter.com/Tplvjuld64

— BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) February 20, 2023