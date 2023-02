SĄ RANNI! Kolejne trzęsienie ziemi na pograniczu Turcji i Syrii [VIDEO]

REKLAMA

Na pograniczu Turcji i Syrii wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzei 6,4 – poinformowało w poniedziałek Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Wstrząsy dokonały dalszych zniszczeń w zrujnowanym po przednich trzęsieniach ziemi regionie. Są ranni – informują media.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości 10 km, 70 km na północ od syryjskiego portu Latakia i 14 km na południowy zachód od tureckiego miasta Antiochia – przekazało EMSC. Do wstrząsów doszło w poniedziałek o godz. 20.04 czasu lokalnego (godz. 18.04 w Polsce).

Centrum poniedziałkowych wstrząsów znajduje się w tureckiej prowincji Hatay, najbardziej dotkniętej przez tragiczne trzęsienia ziemi, które nawiedziły ten sam region dokładnie dwa tygodnie temu, 6 lutego. Doszło wówczas do dwóch silnych trzęsień o magnitudzie – odpowiednio – 7,8 i 7,5, po których nastąpiło kilka tysięcy słabszych wstrząsów wtórnych.

W Turcji i Syrii zginęło ponad 46,8 tys. osób – wynika z najnowszego bilansu ofiar.

Poniedziałkowe wstrząsy były silnie odczuwane w Antiochii, a także w oddalonym o ponad 100 km tureckim mieście Adana – relacjonuje agencja AFP. Dodaje, że kolejne trzęsienie wywołało panikę wśród mieszkańców zrujnowanych poprzednim kataklizmem miast. Zawaliły się fragmenty ocalałych budynków, słychać było wołających o pomoc rannych – informuje AFP.

Trzęsienie wyrządziło dalsze zniszczenia w centrum Antiochii, było też odczuwalne w Egipcie i Libanie – dodaje agencja Reutera, powołując się na świadków.

🚨🇹🇷#BREAKING: The first footage of the new #Earthquake in #Turkiye. pic.twitter.com/24KSRPnCzd

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 20, 2023