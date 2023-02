Stany amerykańskie czekają masowe ruchy przesidleńcze z powodu ideologii LGBT?

REKLAMA

Stany Zjednoczone stają się krajem „ideologicznej turystyki”. Podróżuje się ze stanu do stanu, aby np. zabić dziecko poczęte, czy – jak w Oregonie – załatwić legalną eutanazję. Minnesota zaś to oaza dla zmian „transpłciowych”.

Wszystkie te „stany turystyczne” są – rzecz jasna – rządzone przez Demokratów. Ekscesy ideologiczne prowadzą ich do całkowicie irracjonalnych i niebezpiecznych decyzji prawnych. W dodatku politycy ci wyraźnie się radykalizują, nie bacząc na skutki swoich decyzji.

W Oregonie trwają prace nad projektem ustawy, która ma pozwolić na eutanazję już nawet bez obowiązku mieszkania w tym stanie. Taki projekt w ubiegłym roku przedstawiła była demokratyczna gubernator Kate Brown. Zmiana ma być gwarancją… równego leczenia wszystkich Amerykanów przewidzianej w Konstytucji.

Z kolei w „demokratycznym” stanie Minnesota trwają prace wokół ustawy o uczynieniu z tego stanu „schronienia dla transpłciowych dzieci”, które chcą przejść procedury medyczne zmiany płci, zakazane w innych stanach. Nowe prawo odbierałoby prawa rodzicielskie sprzeciwiającym się takiej „przemianie” rodzicom.

Jednak po fali eksperymentów tu i ówdzie przychodzi otrzeźwienie. W stanie Arkansas chcą, by uczniowie transpłciowi korzystali z toalety zgodnie ze swoją płcią biologiczną. „Każde dziecko w naszej szkole ma prawo do prywatności i do czucie się bezpiecznie w swoich szkolnych toaletach” – mówiła stanowa senator Mary Bentley. Z tym, że to… Republikanka.