Tajny pociąg zabrał Bidena z Polski na Ukrainę. Szczegóły operacji

REKLAMA

„The New York Times”, powołując się na anonimowe źródła w amerykańskiej administracji, podaje, że prezydent USA Joe Biden dotarł do Kijowa specjalnym pociągiem, który wyruszył z Polski.

Air Force One wystartował z Waszyngtonu o 4:15 w niedzielę czasu wschodniego i wyruszył do Polski. Lot był trzymany w całkowitej tajemnicy ze względów bezpieczeństwa.

REKLAMA

„The New York Times” informuje, że podróż Biden pociągiem z Polski do Kijowa trwała 10 godzin. Co ciekawe – również Władimir Putin ma w ostatnim czasie coraz częściej wybierać pociąg zamiast samolotu ze względów bezpieczeństwa.

Razem z Bidenem na Ukrainę miało pojechać kilka dziennikarz, lecz zostali oni odpowiednio prześwietleni i musieli oddać swoje telefony.

Informacje o podróży pozwolono im przekazywać dopiero po dotarciu na miejsce – nie mogli jednak podawać szczegółów podróży.

Amerykański portal informuje, że podróż miała być bardzo „żmudna”. Na dworcu w Kijowie Joe’go Bidena powitała amerykańska ambasador Bridget A. Brink, którą prezydent przywitał słowami: „Dobrze jest wrócić do Kijowa”.