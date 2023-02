Turcja oczekuje TEGO od Kongresu. Szef MSZ: To korzystne dla obu stron

REKLAMA

Turcja oczekuje wsparcia Kongresu w finalizacji wartego 20 mld dol. zakupu myśliwców F-16. Ta umowa będzie korzystna dla obu stron – powiedział w poniedziałek szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu, biorąc udział we wspólnej konferencji prasowej z przebywającym w Turcji sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Cavusoglu poinformował, że kwestię zakupu myśliwców F-16 omówił z sekretarzem Blinkenem, któremu przekazał, że Turcja oczekuje, że administracja USA wyśle formalne powiadomienie o zakupie F-16 do Kongresu. Minister spraw zagranicznych Turcji wezwał również do zniesienia przez USA sankcji nałożonych na Turcję.

Szef amerykańskiej dyplomacji przypomniał, że „administracja prezydenta Joe Bidena wspiera plan sprzedaży Turcji myśliwców F-16 oraz program modernizacji”.

Podczas konferencji prasowej poruszono również temat rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. – USA stanowczo wspierają akcesję dwóch państw do NATO tak szybko, jak to możliwe. To nie jest już sprawa dwustronna – powiedział Blinken.

Odpowiadając na słowa szefa tureckiej dyplomacji, który wezwał do „przekonania Szwecji do podjęcia poważniejszych kroków w sprawach niepokojących Turcję”, przedstawiciel administracji Joe Bidena powiedział, że „Szwecja i Finlandia podjęły już konkretne działania wynikające z podpisanej z Turcją umowy”.

Cavusoglu zapewnił również, że Turcja nie sprzedaje Rosji produktów, których Moskwa mogłaby użyć w swojej wojnie przeciwko Ukrainie. – Turcja podjęła kroki mające uniemożliwić ewentualne obchodzenie sankcji nałożonych na Rosję – wskazał turecki minister. W niedzielę Blinken zapowiedział, że USA przekażą 100 mln dol. na pomoc po trzęsieniu ziemi, które 6 lutego dotknęło pogranicze turecko-syryjskie.