Zełenski: Jeśli TO się stanie, wybuchnie III wojna światowa

Wołodymyr Zełenski w rozmowie z niemieckim serwisem „Welt” powiedział, jakie wydarzenie, jego zdaniem, może rozpętać III wojnę światową.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski chciałby, aby Chiny wspierały Ukrainę, ale zdaje sobie sprawę z tego, że jest to niezbyt możliwy scenariusz. Zdaniem polityka jednak najważniejsze, by Państwo Środka nie opowiedziało się po stronie Federacji Rosyjskiej, bo to doprowadzi do III wojny światowej.

– Ważne jest dla nas, aby Chiny nie wspierały Federacji Rosyjskiej w tej wojnie. W rzeczywistości chciałbym, aby Pekin był po naszej stronie. Jednak w tej chwili nie sądzę, aby było to możliwe. Ale widzę szansę, że Chinom uda się pragmatycznie ocenić, co się dzieje. Bo gdyby Chiny weszły w sojusz z Rosją, zaczęłaby się wojna światowa. I myślę, że Chiny są tego świadome – powiedział Zełenski w rozmowie z niemieckimi mediami.

Polityk uważa, że Chiny nie będą mogły na dłuższą metę pozostać neutralne. Zdaniem Zełenskiego ChRL powinna opowiedzieć się po stronie pokoju.

– Nie mogą [Chiny – przyp. red.] tak po prostu zachowywać się neutralnie, jak do tej pory. Chiny muszą poprzeć proponowaną przez nas formułę pokoju i opowiadać się za gwarancjami bezpieczeństwa. Nie chodzi mi o to, że mamy doskonałe dwustronne stosunki handlowe i gospodarcze. To kwestia bezpieczeństwa nuklearnego, ponieważ Rosjanie przejęli kontrolę nad naszą elektrownią jądrową. To poważne zagrożenie, którego nikt, nawet MAEA, nie może zanegować – stwierdził Zełenski.