Biden podziękował Polakom. „To, co zrobiliście, jest naprawdę niezwykłe”

Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie. To, co zrobiliście, było naprawdę niezwykłe – powiedział prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił, że „żelazne zobowiązanie” USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa.

Prezydent Stanów Zjednoczonych dziękował prezydentowi Dudzie „za to, jak Polska pomaga narodowi ukraińskiemu”. „To, co zrobiliście, jest naprawdę niezwykłe” – podkreślił amerykański przywódca.

Zwrócił uwagę, że w zeszłym roku – podczas swojej wizyty w Polsce w marcu – obserwował, jak mieszkańcy Ukrainy przekraczali polską granicę. „Te dzieci, te żony, które zostawiły swoich mężów i ojców; to było coś niesamowitego powitać te 1,7 czy 1,8 mln ludzi przybywających tutaj jako uchodźcy” – zaznaczył Biden.

Zapewnił też, że to „żelazne zobowiązanie” USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa.

„Nasze siły będą w Polsce. W tej chwili tworzymy nowe strategiczne partnerstwo, mamy zamiar zbudować nowe elektrownie jądrowe i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski na pokolenia” – mówił prezydent USA.