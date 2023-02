Przekładane od dwóch lat orędzie Putina. Co ogłosi prezydent Rosji?

REKLAMA

Władimir Putin o godz. 10 wygłosi orędzie do Zgromadzenia Federalnego – czyli do Dumy Państwowej i Rady Federacji. Wystąpienie było przekładane od 2021 roku.

Dzisiejsze wystąpienie Władimira Putina, to pierwsze od ponad dwóch lat przemówienie rosyjskiego prezydenta do Zgromadzenia Federalnego – czyli do Dumy Państwowej i Rady Federacji.

REKLAMA

Wciąż nie wiadomo, co rosyjski prezydent zamierza ogłosić. Eksperci od samego momentu ogłoszenia daty wystąpienia próbują przewidzieć, co Putin będzie chciał przekazać Rosjanom i światu.

Polityk na pewno nawiąże do wojny na Ukrainie. Zbliża się rocznica napaści Rosji i prezydent Rosji zapewne znów będzie usprawiedliwiał wywołanie wojny „walką z nazizmem”.

Orędzie, które wygłosi dziś Putin zapowiadane jest od 2021 roku, lecz nieustannie je przekładano, co stało się powodem plotek o złym stanie zdrowia Putina.

Ostatni raz orędzie prezydenta zapowiadano na 27 grudnia 2022 roku, lecz również wtedy nie doszło do jego wygłoszenia.

Publiczne wystąpienia Putina wzbudzają duże emocje na całym świecie, bo rosyjski władyka może ogłosić w ich czasie przełomowe decyzje, które wpłyną na losy wojny.