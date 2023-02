Robi się niebezpiecznie. Putin: Rosja zawiesza swój udział w traktacie dot. broni jądrowej

REKLAMA

W swoim orędziu prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin poinformował, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie dot. broni strategicznej.

START to dwustronny traktat międzynarodowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Federacją Rosyjską, który dotyczy redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych – chodzi dokładnie o arsenał nuklearny obu państw.

USA i Rosja posiadają razem 90 proc. wszystkich głowic nuklearnych na świecie. Traktat regulował liczbę strategicznych głowic nuklearnych, które oba państwa mogą rozmieszczać.

Umowa umożliwiała też obu stronom przeprowadzanie wzajemnych kontroli ośrodków nuklearnych. 26 stycznia 2021 Biden i Putin uzgodnili w rozmowie telefonicznej, że przedłużą traktat o kolejne pięć lat.

Teraz jednak Władimir Putin wycofuje się z umowy. W czasie swojego orędzia rosyjski prezydent poinformował, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie dot. broni strategicznej.

– Jeśli USA przeprowadzą swoje testy, to my też – powiedział Putin, dając niejasno do zrozumienia, że Rosja zamierza przeprowadzać testy atomowe.