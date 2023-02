SZOKUJĄCE słowa Andrzeja Dudy. Ukraina nie upadła „dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy” [VIDEO]

REKLAMA

Podczas przemówienia w Arkadach Kubickiego prezydent Andrzej Duda wyglądał na bardzo przejętego – i okolicznościami, i obecnością prezydenta USA Joe Bidena. Pewnie dlatego wygłosił mocno szokujące zdanie.

Rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Warszawie zjawił się prezydent USA Joe Biden. On, oraz Andrzej Duda, wygłosili we wtorek 21 lutego okolicznościowe przemówienia.

REKLAMA

Polski prezydent co i rusz podkreślał bestialstwo Rosjan oraz ogromne bohaterstwo Ukraińców. To nie było niespodzianka. Szokujące – w jego ustach – były jednak te słowa:

„Wszyscy myśleli, że Ukraina padnie w trzy dni, w 72 godziny. Ukraina nie upadła do dzisiaj, dzięki bohaterstwu obrońców Ukrainy, dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy”.

To, rzecz jasna, ewidentne przejęzyczenie. Wywołało jednak burzę. Wielu jest takich, które twierdzą że to żenada, aby prezydent Polski popełniał takie pomyłki podczas takiego wydarzenia.

Duda…odleciał, docenia męstwo, bohaterstwo i odwagę rosyjskich żołnierzy. Co za błazen. Żenada pic.twitter.com/He0pl8FGjg

Oraz "bohaterskim żołnierzom rosyjskim" … Żenada to za skromne słowo … pic.twitter.com/Sh0bqVhWbW

Tu masz MATOŁA kretynie,, co chwali "bohaterstwo rosyjskich żołnierzy"

To jest kurwa żenada!

Gość pierdoli co mu ślina na jezor przyniesie!

Pajac! pic.twitter.com/N3nnrQ5XKl

— TrudnaSprawa (@Trudnasprawa) February 21, 2023