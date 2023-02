Trump obiecuje, że jako prezydent zakończy wojnę na Ukrainie. „Zadzwonię do dwóch osób”

REKLAMA

Donald Trump twierdzi, że jeśli zostanie ponownie wybrany na urząd prezydenta USA, to zakończy wojnę na Ukrainie. Twierdzi, że będzie musiał zadzwonić do dwóch osób.

– Tej samej nocy, kiedy dowiem się o moim zwycięstwie, zadzwonię do dwóch osób – Zełenskiego i Putina, i powiem im: „Musimy się spotkać”. Gwarantuję, że uda mi się wszystko załatwić. W ciągu 24 godzin zawrzemy porozumienie – stwierdził Donald Trump podczas swojego wiecu na Florydzie.

Trump stwierdził, że „wlewanie setek miliardów dolarów” na Ukrainę tylko opóźnia rozwiązanie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

Zdaniem byłego prezydenta USA, jeśli niedługo nie zaczną się negocjacje między Rosją a Ukrainą, to sytuacja ta może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej.

Trump krytykuje pomoc militarną, której Zachód udziela Ukrainie. Stwierdził, że „najpierw przyjadą czołgi, a potem bomby atomowe”.

Niedawno prezes Wolnościowców Artur Dziambor, będąc jednym z gości w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, stwierdził, że nie doszłoby do inwazji Rosji na Ukrainę, gdy w USA w dalszym ciągu rządził Donald Trump.

– Ja przypomnę, że za rządów Donalda Trumpa to jednak trochę inaczej wyglądało. Donald Trump był traktowany przez cały świat jak taki twardziel amerykański, strażnik rzeczywisty, który trzymał to NATO bardzo mocno i przy okazji był także traktowany jako wariat z czerwonym guziczkiem, więc nikt mu nie podskakiwał i Rosja nie robiła żadnych szalonych ruchów, a teraz za czasów Joe’go Bidena Rosja jak widać się rozzuchwaliła – stwierdził Artur Dziambor, goszcząc w rozgłośni Radia Zet.

– Jestem przekonany, że gdyby Trump był prezydentem, to Rosja nie zrobiłaby tego ruchu, który zrobiła ponieważ traktowała Trumpa jako człowieka, który jest na tyle nie obliczalny, że mógłby rozpocząć coś dużo gorszego niż to, co teraz się dzieje. Taką mam tezę. Oczywiście tej tezy nigdy nie sprawdzimy – dodał wolnościowiec.