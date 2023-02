Jakie siły zgromadziła Rosja na i wokół Ukrainy?

REKLAMA

Rosja zaangażowała w wojnę przeciwko Ukrainie ponad 350 tysięcy żołnierzy, którzy są na terytorium Ukrainy i wokół niej – powiedział w środę dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Najew. Na Białorusi – dodał – przebywa 10,5 tys. wojskowych Rosji.

„Liczebność sił wroga zaangażowanych na terytorium Ukrainy i wokół niej to nieco ponad 350 tysięcy ludzi” – powiedział Najew, cytowany przez portal Ukrinform. Dodał, że na poligonach na Białorusi szkoli się 5. dywizja armii rosyjskiej – łącznie około 10 500 ludzi. Siły zbrojne Białorusi liczą 65000 ludzi, z których 4 tysiące rozlokowane są w regionach graniczących z Ukrainą.

REKLAMA

Generał zapewnił, że Ukraina zareaguje na jakiekolwiek zwiększenie liczebności wrogich wojsk na kierunku północnym. „Jeśli wzrośnie ona kilkakrotnie, to i my będziemy zwiększać liczbę naszych wojsk. Będzie to się odbywać symetrycznie. Jeśli podwyższą poziom zagrożenia – my podniesiemy poziom naszego reagowania” – powiedział Najew.