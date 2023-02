Opozycja poprawia sobie humor i publikuje selfiki z Bidenem. Nasz reportaż

REKLAMA

Jak nie można inaczej, to nawet żaba podkłada nogę, kiedy konia kują. „Totalna opozycja” z racji układu politycznego została zepchnięta podczas wizyty Joe Bidena na drugi plan. Jednak kuci na cztery nogi Amerykanie dopuścili do POTUS-a także kilku jej przedstawicieli, więc…

Wszyscy jak jeden mąż rzucili się natychmiast do uścisku dłoni Bidena, by szybko publikować fotki w Internecie. Marszałek Grodzki napisał, że „Rozmowa z Joe Bidenem @POTUS była dla mnie honorem i zaszczytem”. Na zdjęciu jednak widać, że POTUS chyba mu tym palcem pogroził…

Trzaskowski zabawił się najbardziej w „żabę”: „Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji”. „Podziękowałem prezydentowi @JoeBiden za wielką odwagę i potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa, a także za uznanie zasług całego polskiego społeczeństwa przy przyjęciu ukraińskich uchodźców” – dopisał. I jak on to zrobił podobno w niecałą minutę?

Spotkanie z prezydentem @JoeBiden po jego przemówieniu w @warszawa. To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji.

Great to have you in Warsaw again, Mr. President! 🇵🇱🇺🇸 @POTUS pic.twitter.com/aMIX8HYK8O

— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 21, 2023