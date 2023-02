Przepowiednia o. Klimuszko. Makowski: „To się dzieje.” Sommer: „Panie, co Pan?” [VIDEO]

REKLAMA

Ryszard Makowski, znany satyryk i dziennikarz sympatyzujący z obecną władzą, udostępnił na Twitterze fragment przepowiedni Ojca Klimuszki. Proroctwo mówi o potędze Polski, a kabareciarz udostępnił je w kontekście wizyty Joe’go Bidena w Polsce. Redaktor naczelny Najwyższego Czasu!, Tomasz Sommer, nie powstrzymał się od kąśliwego komentarza.

„O. Klimuszko:«Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. Będzie jakaś wojna w Europie, ale to nie przejdzie przez teren Polski. Polsce będą się kłaniać narody Europy…» I to się dzieje” – napisał w swoich mediach społecznościowych Ryszard Makowski, członek legendarnego kabaretu OT.TO.

Znany satyryk zamieścił ten fragment w kontekście… wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe’go Bidena w Polsce. Udostępniony wpis skomentował redaktor naczelny Najwyższego Czasu! – Tomasz Sommer.

„Panie Ryszardzie, co Pan?” – zapytał wolnościowy dziennikarz.

Redaktor Sommer powrócił do dziwacznego wpisu satyryka w kolejnym twitterowym wątku.

„Wiele razy czytałem, że władza ma charakter religijny. Ale dziś zobaczyłem to in situ we wpisie Ryszarda Makowskiego, który niemal napisał, że wizytę Bidena przewidział ojciec Klimuszko. I okoliczności wojny na Ukrainie, rzecz jasna, też” – napisał dziennikarz.

Ryszard Makowski niestety od wielu lat nie tylko sympatyzuje z obecną władzą, ale żyje z hołubienia jej. Od 2012 roku jest współpracownikiem propisowskiego medium Sieci. Od 19 czerwca 2016 do 25 grudnia 2016 współprowadził z Pawłem Dłużewskim program Studio YaYo w TVP – program miał być żartobliwy, ale prorządowa propaganda mieszała się tam z żartami najniższych lotów. Makowski prowadzi również programy w innych państwowych i propisowskich mediach.

