Izrael zaatakował Strefę Gazy. To odpowiedź na 6 palestyńskich rakiet [FOTO/VIDEO]

Siły izraelskie przeprowadziły w czwartek rano atak w Strefie Gazy w odpowiedzi na rakiety wystrzelone z tego obszaru – poinformowała agencja Reutera.

Ze strefy Gazy wystrzelonych zostało sześć rakiet. Pięć przechwycił system obrony przeciwrakietowej, a jedna spadła na otwartym terenie – podaje Reuters.

#IAF 🇮🇱 airstrike on Badr site, west of Gaza city pic.twitter.com/n0orsBfQ1i

Jednocześnie agencja donosi, że do 11 wzrosła liczba ofiar środowego nalotu sił izraelskich na miasto Nablus. Rannych zostało ponad 100 osób. Wśród zabitych byli przywódcy lokalnego oddziału palestyńskiego Islamskiego Dżihadu i innych lokalnych grup terrorystycznych.

Shots from earlier #IAF 🇮🇱 airstrikes on Hamas positions in Gaza pic.twitter.com/GFwRsX4aDf

— Aleph א (@no_itsmyturn) February 23, 2023