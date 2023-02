Ostatni weekend ferii ze śniegiem. Popada w całym kraju

REKLAMA

Ostatni weekend ferii z opadami śniegu. Popada w całym kraju, jednak najwięcej w górach – nawet do 15 cm – mówi PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

„Czwartek będzie jeszcze w układzie wysokiego ciśnienia, spokojna pogoda, bardzo ciepło, jak na luty, bo nawet 13 st. C w woj. lubuskim, dolnośląskim, w centrum może w okolicach 6 – 7 st. C. Na wschodzie chłodniej – w około 0 – 1 st., ale bez niebezpiecznych zjawisk” – prognozuje Walijewski.

Ale już w nocy z czwartku na piątek i w piątek będą do Polski wkraczały fronty atmosferyczne związane z niżem Xerxes. „Przyniosą one dynamiczną pogodę, przede wszystkim ze względu na chłodniejsze, wilgotne powietrze. Początkowo pojawią się opady deszczu, ale w weekend będzie padał śnieg” – wyjaśnia.

Zgodnie z prognozą miejscami opady będą dosyć intensywne, szczególnie w górach, gdzie może spaść nawet 15 cm. W woj. zachodniopomorskim i pomorskim pokrywa śnieżna sięgnie maksymalnie 7 cm. W pozostałej części kraju ok. 1 cm.

Wg dzisiejszej prognozy numerycznej nadchodzący #weekend będzie należał do chłodnych. Maksymalna📈 temperatura powietrza od 0°C do 6°C. Minimalna📉 temperatura powietrza od -8°C do 1°C. To jeszcze nie czas na chowanie🧢🧥 do szafy oraz wymianę🧵 (1/3)#pogoda #IMGWCMM #IMGW pic.twitter.com/Ev2NPP9IDz

