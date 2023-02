REKLAMA

Policjanci zatrzymali czterech Ukraińców, którzy odpowiedzą za włamanie na konto bankowe. Sprawa dotyczy kradzieży 34 tys. zł z konta mieszkanki powiatu średzkiego (Wielkopolskie).

Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji poinformowała w czwartek, że zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące włamania na konto bankowe oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze ze Środy Wielkopolskiej przyjęli zgłoszenie o włamaniu na rachunek bakowy w ubiegłym tygodniu.

„Średzcy policjanci o sprawie natychmiast poinformowali Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu. Ustalono, że skradzione pieniądze najpierw trafiły na inne konto, a następnie posłużyły do zakupu elektroniki przez Internet. Sprzęt elektroniczny został zamówiony do jednego z paczkomatów w Warszawie. Policjanci byli pewni, że nieświadomi niczego sprawcy osobiście odbiorą ze skrytki zakupiony towar” – podała.

W ten sposób policjanci zatrzymali wszystkich czterech sprawców zamieszanych w przestępczy proceder. Okazało się, że to mieszkający w stolicy obywatele Ukrainy w wieku od 25 do 34 lat.

W trakcie przeszukania zatrzymanych mężczyzn, a także ich mieszkań i samochodów, policjanci znaleźli kilkadziesiąt kart SIM, ponad 30 telefonów komórkowych oraz dokumentację bankową upoważniającą do dostępu do rachunków bankowych nieustalonych osób.

Wszyscy czterej zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące włamania na konto bankowe oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora sąd aresztował ich na trzy miesiące.

Policjanci weryfikują, czy podejrzani mają na swoim koncie inne tego typu przestępstwa. Za włamanie na konto bankowe podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.(PAP)