Województwo śląskie zmieni nazwę? Obecna nie ma sensu [FOTO]

Województwo śląskie może w najbliższym czasie zmienić nazwę. Obecna jest całkowitą pomyłką, bo duża część śląskiego to ziemie historycznej Małopolski.

Obecny podział administracyjny Polski to zbrodnia na historycznych regionach i ich autochtonicznych mieszkańcach.

W wyniku podziału leżąca na Mazowszu Łomża znalazła się w województwie podlaskim. Małopolski Radom przyłączono do mazowieckiego, a w ostatnim czasie mówi się nawet, że miasto mogłoby zostać stolicą Mazowsza, jeśli wyłączy się z niego Warszawę. Część Pomorza Gdańskiego odcięto i przyklejono do Kujaw. Z Dolnego Śląska wycięto spory kawałek, który przydzielono najbardziej bezsensownemu województwu – lubuskiemu (gdy stolica regionu, czyli Lubusz, znajduje się w Niemczech).

Najmocniej skrzywdzono jednak Górny Śląsk i Małopolskę. Po pierwsze – stworzono sztuczne województwo opolskie z ziem historycznie śląskich. Po drugie – obecnie większą część województwa śląskiego stanowią ziemie historycznej Małopolski.

Z jednej strony – zamieszkujących te teren Małopolan ograbiono z ich tożsamości, gdy od ponad dwóch dekad wmawia im się, że są Śląskiem (dziennikarze i politycy mylą się nieustannie). Z drugiej – odbiera się Ślązakom możliwość mówienia o swoich sprawach i własnej tożsamości, gdy nieustannie konfrontuje się ich wypowiedzi ze „Ślązakami” z Częstochowy lub Sosnowca.

Teraz może się to zmienić. Działacz Nowej Nadziei i Konfederacji z okręgu częstochowskiego, Jakub Mierzejewski, informuje, że już niedługo śląskie może zmienić nazwę na śląsko-małopolskie. Jest co prawda zmiana kosmetyczna, a Polska potrzebuje dużo głębszej reformy podział administracyjnego, ale jest to krok w dobrą stronę.

„W pierwszej połowie 2023 roku do Sejmiku Województwa Śląskiego trafi petycja o zmianę barw i herbu województwa tak, by odzwierciedlał poszanowanie dla tradycji, historii, geografii i tożsamości kulturowej wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. To może być przełom” – pisze wolnościowiec.

„W miejsce obecnego herbu, składającego się z górnośląskiego złotego orła na błękitnym tle miałby pojawić się nowy, składający się z tarczy podzielonej w słup: po prawej złoty pół orzeł górnośląski na błękitnym tle, po lewej srebrny pół orzeł małopolski na czerwonym tle” – dodaje dalej Mierzejewski.

