29-letni Gruzin zatrzymany po policyjnym pościgu

Policjanci z Przysuchy (Mazowieckie) zatrzymali po pościgu 29-letniego obywatela Gruzji, który ukradł paliwo na stacji, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i doprowadził do zderzenia z radiowozem – poinformowała w czwartek przysuska policja.

Jak przekazała rzeczniczka przysuskiej policji asp. szt. Aneta Wilk, kilka dni temu dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji paliw w Odrzywole przez kierowcę hondy.

Policjanci z przysuskiej drogówki zauważyli poszukiwany samochód w okolicy Skrzyńska. – Po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęli próbę zatrzymania pojazdu. Mimo dawanych przez funkcjonariuszy znaków, kierowca jechał dalej i łamał wszelkie przepisy, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu – powiedziała rzeczniczka.

Uciekający najpierw próbował zepchnąć ścigający go radiowóz z drogi, a w Gielniowie doprowadził do zderzenia z nim. – Bezpośrednio po kolizji sprawca zawrócił w kierunku Przysuchy, jednak drogę zablokowała mu ciężarówka. Policjanci, korzystając z sytuacji, natychmiast podbiegli do pojazdu, po czym zatrzymali kierującego – zrelacjonowała policjantka.

Za kierownicą hondy siedział 29-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w areszcie. W obecności biegłego tłumacza zostały mu przedstawione zarzuty. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu.