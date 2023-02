Chiny przedstawiły dwunastopunktowy plan ws. wojny na Ukrainie

REKLAMA

MSZ Chińskiej Republiki Ludowej przedstawił mający 12 punktów plan ws. zakończenia wojny na Ukrainie. Państwo Środka odrzuca możliwość użycia bomby atomowej w konflikcie.

24 lutego wypada rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ten dzień Chińczycy opublikowali 12-punktowy plan, który ma na celu zapewnienie pokoju pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą.

Dokument nazwano: „Stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu na Ukrainie”.

Oto 12 punktów, które, zdaniem komunistycznego rządu Chin Ludowych, są niezbędne, do zaprowadzenia pokoju i zakończenia wojny na Ukrainie.

1. Poszanowanie suwerenności wszystkich państw – Chińczycy podkreślają, że należy ściśle przestrzegać powszechnie uznanego prawa międzynarodowego, w tym celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych.

2. Porzucenie mentalności zimnowojennej – media niejednokrotnie pisały, że mamy do czynienia z drugą zimną wojną. Chiny apelują, by pokój nie był osiągany przez wzmacnianie lub rozszerzanie bloków militarnych.



3. Zaprzestanie działań wojennych – Chińczycy wzywają obie strony, Ukraińców i Rosjan, do zaprzestania prowadzenia walk.



4. Wznowienie rozmów pokojowych – Chiny ubolewają nad tym, że między Rosją a Ukrainą nie są prowadzone rozmowy pokojowe.

5. Rozwiązywanie kryzysu humanitarnego – Chińczycy wzywają do prowadzenia operacji humanitarnych na Ukrainie z zachowaniem bezstronności.

6. Ochrona ludności cywilnej i jeńców wojennych – Państwo Środka wzywa do szanowania międzynarodowego prawa humanitarnego

7. Utrzymanie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych – Chiny przeciwstawiają się atakom na elektrownie jądrowe (jak wiemy Rosjanie przypuszczali takie ataki).

8. Ograniczanie ryzyka strategicznego – Chińczycy są przeciwni użyciu broni jądrowej w wojnie na Ukrainie.

9. Ułatwianie eksportu zbóż – Ukraina i Rosja nazywane są „spichlerzami świata”. Chińczycy chcą, by eksport zbóż nie był zaburzony.

10. Zaprzestanie jednostronnych sankcji – według Chińczyków sankcje tylko zwiększają problemy, a nie służą ich rozwiązaniu.



11. Utrzymanie stabilności łańcuchów przemysłowych i dostaw – wszystkie strony konfliktu mają zapewnić nieprzerywanie łańcuchów dostaw.

12. Wspieranie odbudowy po zakończeniu konfliktu – Ukraina będzie wyniszczona po zakończonej wojnie. Chiny wzywają do wsparcia odbudowy tego państwa.

Szewko: „Plan chiński…”

12-punktowy plan Chińczyków skomentował eksper ds. Wschodu – dr Wojciech Szewko. Specjalista zauważa, że 12 punktów, które przedstawiły Chiny Ludowe, nie wpisuje się w plan Federacji Rosyjskiej.

„Plan chiński w swojej istocie podważa podstawowy cel i aktualne zdobycze Rosji – inkorporację terytoriów ukraińskich” – napisał Wojciech Szewko.

