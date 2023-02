Co on szykuje? Bill Gates kupuje akcje spółki, która w Polsce kontroluje Grupę Żywiec

REKLAMA

Bill Gates wydał prawie miliard dolarów za niecałe 4 proc. udziałów w Heineken Holding NV, który w Polsce kontroluje Grupę Żywiec.

Kontrowersyjny miliarder, nazywający się filantropem, kupił 10,8 mln akcji (3,76 proc. udziałów Heinekena) za równowartość 940 mln dolarów. Zgodnie z holenderskimi przepisami giełdowymi uruchomił tym samym wymóg ujawnienia transakcji.

We wniosku złożonym przez holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) stwierdzono, że akcje zostały zakupione przez Billa Gatesa 17 lutego.

Gates kupił udziały od meksykańskiej firmy zajmującej się handlem detalicznym – FEMSA, która wyprzedaje swoje akcje firmy piwowarskiej. To pierwsza inwestycja Gatesa w branżę piwowarską.

Heineken to drugi co do wielkości piwny koncern na świecie. W Polsce kontroluje Grupę Żywiec, w skład której wchodzi pięć browarów: w Elblągu, Leżajsku, Namysłowie, Warce i Żywcu.

Grupa Żywiec poinformowała niedawno, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy zlikwiduje produkcję w browarze w Leżajsku.