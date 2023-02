Polacy nie obawiają się rozszerzenia wojny na nasz kraj

REKLAMA

Polacy nie obawiają się, że wojna, która toczy się w Ukrainie, przeniesie się do naszego kraju – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Z badania wynika, że 32,4 proc. respondentów obawia się, że wojna obejmie także Polskę, ale aż 61,7 proc. wyklucza taki scenariusz. Nie ma zdania na ten temat 5,9 proc. pytanych.

W porównaniu z badaniem przeprowadzonym na początku marca 2022 roku, czyli w kilkanaście dni po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, poczucie bezpieczeństwa Polaków się poprawiło.

Rok temu 45 proc. respondentów zakładało, że wojna w Ukrainie nie przeniesie się na terytorium Polski, przeciwnego zdania było 34 proc., a 21 proc. nie miało na ten temat zdania.

O tym, że konflikt nie powinien rozwinąć się w naszym kraju, częściej są przekonane kobiety (68 proc.) i osoby młode w wieku do 29 lat (78 proc.), mieszkańcy wsi (59 proc.) i miast średniej wielkości (70 proc.). To przeważnie ludzie ze średnim (67 proc.) lub wyższym wykształceniem (63 proc.). Osoby te czerpią informacje głównie z tygodników (77 proc.), portali społecznościowych, np. Facebooka i Twittera (68 proc.), i dzienników prasowych (67 proc.). To przeważnie zwolennicy Zjednoczonej Prawicy (71 proc.).

Dla porównania w 2022 r., tak jak i teraz, częściej kobiety zakładały, że wojna nie powinna przenieść się do Polski. Podobnie myślą osoby w wieku powyżej 40. roku życia oraz mieszkańcy wsi. W większości takie opinie prezentowały osoby z co najmniej średnim lub wyższym wykształceniem (tu nic się nie zmieniło). Respondenci ci wiadomości czerpali z portali internetowych, np. onet, wp.pl, mediów społecznościowych, Faktów TVN, TVN24 oraz prasy codziennej.

Rok temu taki optymizm prezentował jednak najczęściej elektorat lewicowy oraz Koalicji Obywatelskiej. To były osoby, które w czasie ostatnich wyborów prezydenckich głosowały na Rafała Trzaskowskiego lub Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w marcu 2022 r. i w lutym 2023 r. na 1100-osobowej próbie ogólnopolskiej.