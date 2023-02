Pomoc polskiego Kościoła na rzecz Ukrainy

REKLAMA

Od początku wojny, np. Caritas Polska pomógł 2 mln uchodźców z Ukrainy. „Rycerze Kolumba” przekazali wsparcie o wartości 20 mln dolarów, a Zakon Kawalerów Maltańskich o wartości 97 mln zł . O tej pomocy poinformowano na konferencji w siedzibie Komisji Episkopatu Polski w czwartek 23 lutego.

Przedstawiciele Caritasu Polska, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Rycerzy Kolumba i zakonu maltańskiego podsumowali pomoc Kościoła w Polsce dla Ukrainy od chwili wybuchu wojny. Zastępca dyrektora Caritasu Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska poinformowała, że od początku wojny jej organizacja pomogła 2 mln uchodźców z Ukrainy. Łączna wartość wsparcia dla Ukrainy i uchodźców wyniosła 597 mln zł.

W ramach programu „Paczka dla Ukrainy” Caritas przygotował 83 tys. pakietów zawierających żywność z długim terminem przydatności do spożycia (m.in. makaron, herbata, konserwy) i artykuły higieniczno-kosmetyczne (np. mydło, pasta do zębów, plastry opatrunkowe), a każda z paczek ma wartość ok. 300-400 zł.

Dzieci uchodźców z Ukrainy zostały włączone we wszystkie programy realizowane przez Caritas w Polsce. 4 tys. dzieci wyjechało na wypoczynek w ramach wakacyjnej akcji Caritasu, a przed rozpoczęciem roku szkolnego 4 tys. najmłodszych otrzymały plecaki z przyborami szkolnymi i stypendia.

Do 620 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej do października 2023 r. będzie trafiać bezpośrednie wsparcie gotówkowe na najpilniejsze potrzeby takie, jak zakup opału i żywności. Wartość początkowa przedsięwzięcia to 1 mln euro.

Caritas-SPES udało się otworzyć 16 Punktów Ciepła i Nadziei w największych miastach Ukrainy, jak Kijów, Charków, Odessa czy Zaporoże. W tych miejscach Ukraińcy mogą podgrzać posiłek, napić się gorącej herbaty, przeczekać alarm w cieple czy naładować akumulatory telefonów.

Działający przy Konferencji Episkopatu Polski Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przekazał ofiarom wojny w Ukrainie 1,72 mln zł Za wschodnią granicę pojechało 29 dużych transportów humanitarnych – poinformował dyr. zespołu ks. Leszek Kryża. Dodał, że zespół dofinansował i doposażył także utworzone wcześniej na Ukrainie stacje pomocy charytatywnej. Są tam wózki inwalidzkie, kule, specjalne łóżka i opatrunki.

Delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Krzysztof Zuba poinformował, że dzięki funduszowi solidarności organizacja przekazała na pomoc mieszkańcom Ukrainy wsparcie o wartości 20 mln dolarów. Zwrócił uwagę, że pierwszy transport z darami wyruszył do Lwowa cztery dni po wybuchu wojny. W dwóch miejscach na granicy w Hrebennem i w Hrubieszowie zakon otworzył Namioty Miłosierdzia. Przewinęło się przez nie ok. 300 tys. osób, większości to matki z dziećmi.

Zakon utworzył w sumie w Polsce 8 Centrów Miłosierdzia w tym. m.in. na ul. Karolkowej w Warszawie, w Radomiu i w Częstochowie. W stolicy ma ono charakter Oratorium, w którym mogą przebywać dzieci z mamami. W Radomiu są udzielane porady prawne i pomoc psychologiczna, a w Częstochowie wydawane są dary rzeczowe.

Marek Grzymowski z zakonu maltańskiego poinformował, że zakon przekazał pomoc o wartości 97 mln zł. Pochodziła ona z Polski i z zagranicy. Dzięki tej kwocie udało się wydać 50 tys. posiłków dla dzieci ukraińskich w 29 szkołach województw śląskiego i mazowieckiego. Dzięki staraniom zakonu udało się także ewakuować z Ukrainy 3 tys. osób z tego 600 chorych, w tym 92 dzieci z SM (stwardnieniem rozsianym) wraz rodzinami. Do Niemiec, Włoch, Francji i Belgii przewieziono 375 osób.

Do tej ogromnej pomocy należy doliczyć zaangażowanie wielu parafii diecezjalnych i organizacji katolickich. Bez specjalnej autoreklamy i nagłaśniania medialnego…

Źródło: PAP