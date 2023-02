Warszawa oddaje Ukrainie tramwaje. „Cała operacja powinna zająć do 1,5 tygodnia” [VIDEO]

REKLAMA

Politycy mają manię oddawania publicznego majątku na wyścigi. Warszawa oddaje teraz Ukrainie tramwaje, a prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przedstawia to tak, jakby on osobiście oddawał własne mienie. Nie mogło go zabraknąć na filmie promującym przekazanie, oczywiście w maseczce.

Tramwaje Warszawskie przekażą do ukraińskiego Konotopu 23 wysokopodłogowe wagony tramwajów. Transport pierwszych sześciu wyruszył już na lawetach.

„To pierwszy taki transport na Wschód. Wysokopodłogowe stopiątki serii 105N to tramwaje, do których wchodzi się po schodkach. Jeszcze kilka tygodni temu jeździły ulicami Warszawy, ale obecnie są wycofywane w związku z dostawami niskopodłogowych tramwajów” – przekazał rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

O pomoc do Tramwajów Warszawskich zwrócił się mer miasta Konotop Artem Semenikhin, który będąc w lutym w Warszawie oglądał pojazdy przeznaczone dla Ukrainy. Wagony były sukcesywnie odstawiane na tramwajowy plac załadunkowy przy ul. Obozowej w Warszawie, gdzie czekały już na transport.

„W środę wyjechało sześć wagonów. Wcześniej zdemontowano w nich hamulce szynowe oraz pantografy. Lawety, które są z Wołynia, muszą dojechać na miejsce z taborem, kierowcy odpoczną i będą wracać do Polski. Cała operacja powinna zająć do 1,5 tygodnia maksymalnie” – wyjaśnił Dutkiewicz.

Wagony na Ukrainie – zanim zasilą tamtejszy tabor – zostaną przebudowane, aby mogły jeździć po szynach o rozstawie 1520 mm. Szyny w Warszawie mają rozstaw 1435 mm.

Konotop leży w obwodzie sumskim, w północno-wschodniej Ukrainie i jest zamieszkiwane przez około 85 tys. osób. Tramwaje kursują tam od 1949 roku, a długość sieci z trzema liniami wynosi 28,7 km. W ramach pomocy humanitarnej miasto otrzymało od Warszawy dziewięć pojazdów, które wcześniej użytkował Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Do ukraińskiego samorządu trafiły dwa samochody ciężarowe, naczepa oraz sześć maszyn budowlanych: równiarki, koparko-ładowarka, koparko-spycharka i ładowarki. W ramach „podziękowania” Konotop przemianował jedną z ulic na ulicę Warszawską.

