Komuniści w Chinach nasilają prześladowania chrześcijan

Na cały świecie trwają zamachy na wolności religijne. W wielu krajach na całym świecie najczęstszymi ofiarami dyskryminacji są chrześcijanie. W Chinach liczba prześladowań wobec nich odnotowała gwałtowny wzrost.

„Aleteia”, przytacza coroczny raport organizacji ChinaAid w temacie dotyczącym prześladowań religijnych w roku 2022. Chociaż prześladowania chrześcijan przez komunistów nie są niczym nowym, to w ostatnim roku sytuacja mocno się pogorszyła. Dokument wskazuje na nasilającą się presję władz na społeczności chrześcijańskie.

Pekin stosuje głównie dwie metody: z jednej strony wymuszone podporządkowanie chrześcijan ideologii komunistycznej, a z drugiej bezpośrednie ataki na praktykowanie kultu chrześcijańskiego. Raport zauważa działania Pekinu zmierzające do „sinizacji” religii zachodnich, czyli wymuszanie dostosowania religii do chińskiej kultury, ale i ideologii reżimu komunistycznego. Ta kampania przewiduje bezwzględne represje wobec wszystkiego, co odchodzi od takiego modelu.

Wang Yang, członek Biura Politycznego KPCh, podsumował politykę religijną Chin na kongresie różnych przywódców religijnych w Pekinie 27 stycznia 2023 r. Żądał, by „grupy religijne zjednoczyły się wokół KPCh i rządu, by wykuwać pozytywną energię i pomagać w realizacji chińskiego marzenia”.

Kilka miesięcy wcześniej, w sierpniu 2022 r., Wang Yang spotykał się już z przywódcami Chińskiego Katolickiego Stowarzyszenia Patriotycznego oraz Konferencji Biskupów Kościoła Katolickiego Chin. Im także postawił wymóg „wsparcia przywództwa KPCh” i czujności wobec „infiltracji obcych sił”.

Jeśli chodzi o katolicyzm prowadzona przez Franciczka polityka „porozumienia” poniosła porażkę. Władze nie ukrywają już prześladowań, miejsce miała między innymi fala wyburzeń kościołów, po tym jak niektórzy biskupi odmówili przystąpienia do „Patriotycznego Kościoła Chin, jedynego uznawanego przez Pekin.

Raport daje tu przykład gotyckiego kościoła w Beihan (diecezja Taiyuan), największego w całej prowincji, który został całkowicie wysadzony w powietrze 25 sierpnia 2022 roku. Wierni wszystkich wyznań są celem arbitralnych aresztowań opartych na fałszywych oskarżeniach. Według ChinaAid, „władze więzienne odmawiają wielu więźniom wizyt ich prawników i są pozbawieni jakiegokolwiek kontaktu z rodzinami”.

„W niektórych przypadkach odmawiano im pomocy medycznej i skazywano na surowe wyroki niewspółmierne do ich domniemanych zbrodni” – czytamy w raporcie, w którym podane są też przykłady „zaginięcia” bez śladu ​czterech biskupów i co najmniej 10 księży.

Wspólnoty religijne są pod stałą obserwacją, także w sferze wirtualnej. Cenzura jest wszechobecna, zwłaszcza na portalach społecznościowych, gdzie nie akceptuje się żadnych odniesień do wiary chrześcijańskiej.

Kilka tygodni wcześniej, podobną analizę przedstawiła organizacja „Open Doors”. Według jej wyliczeń, na całym świecie w 2022 r. 360 milionów chrześcijan było „silnie prześladowanych lub dyskryminowanych” z powodu swojej wiary.

Chrześcijanie doznają „silnych prześladowań” w 76 krajach. Dotyczy to zarówno katolików, jak i prawosławnych, protestantów, baptystów, ewangelików i zielonoświątkowców.