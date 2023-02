Rządowy dziennikarz: Zenek Martyniuk pomógł w wywiezieniu Bidena na Ukrainę

REKLAMA

Dziennikarz należącego do Polska Press portalu I.pl, Krzysztof Osiejuk, twierdzi, że jednym z ojców sukcesu bezpiecznego wywiezienia Joe’go Bidena na Ukrainę jest… gwiazdor discopolo Zenon Martyniuk.

Przed rozpoczęciem wizyty w Polsce Joe Biden pojechał na Ukrainę. Wyjechał tam jednak pociągiem z terytorium Polski, a całą operację współorganizowały polskie służby.



Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w rozmowie z TVN24 powiedział, że zaledwie kilka osób z grona polityków wiedziało o podróży Bidena do stolicy Ukrainy.

Dziennikarz z zależnego od państwa portalu I.pl, Krzysztof Osiejuk, twierdzi, że za sukces powodzenia operacji odpowiada m.in. Zenek Martyniuk.

Chodzi o to, że 19 lutego, gdy Biden wyjeżdżał z Przemyśla do Ukrainy, w tym samym mieści trwał koncert gwiazdora discopolo.

„Nie wiem, jak długo trwał ów koncert, nie wiem też dokładnie, kiedy się zaczął i kiedy się skończył, wiem natomiast, że to był mniej więcej ten czas, kiedy Joe Biden na przemyskim dworcu wsiadał do czekającego na niego specjalnego pociągu, by się udać na Ukrainę” – napisał Osiejuk.

Zdaniem dziennikarza wydarzenie tak skutecznie odwróciło uwagę od pracy tajnych służb, że operacja wywiezienia amerykańskiego prezydenta przebiegła bez problemów.