GARGANTUICZNE protesty w Izraelu. Wojskowi grożą nieposłuszeństwem [FOTO/VIDEO]

Ponad 100 tys. Izraelczyków wyległo w sobotę na ulice Tel Awiwu i innych miast, by zaprotestować przeciwko rządowym planom reformy systemu sądownictwa. Do protestu przyłączyli się też oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego. Zagrozili oni, że przestaną stawiać się do służby, jeśli rząd będzie forsował kontrowersyjne zmiany.

Na wielu protestach pojawili się politycy opozycji, a główne ulice zostały wyłączone z ruchu przez policję, aby umożliwić tysiącom ludzi uczestnictwo w wiecach – pisze portal „The Times of Israel”.

Protesty odbyły się również w Jerozolimie oraz Hajfie i innych miastach.

Premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że „ci sami ludzie, którzy demonstrowali przeciwko szczepionkom COVID, protestują dzisiaj” – podał „The Jeruzalem Post”.

Obecny na proteście były premier i obecny lider opozycji Jair Lapid powiedział: „nie pozwolimy wam zmiażdżyć izraelskiej demokracji i nie mamy zamiaru milczeć w obliczu waszych jadowitych podżegań”.

Były szef izraelskiej policji Roni Alsheich przemawiając w Tel Awiwie, nazwał plany rządu „reżimową rewolucją, która przekaże całą władzę władzy wykonawczej bez żadnej kontroli i równowagi”. Jak ostrzegł, „mamy państwową policję, która odmówi wykonania wszelkich wyraźnie nielegalnych rozkazów”.

„Times of Israel” pisze, że w piątek ponad 100 oficerów rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego ostro sprzeciwili się planowanym zmianom, ostrzegając w liście otwartym, że przestaną pełnić służbę, jeśli rząd zacznie wcielać swoje plany.

W liście wojskowi wezwali rząd premiera Netanjahu do natychmiastowego wstrzymania proponowanych zmian i dążenia do konsensusu zamiast prób „wykorzenienia izraelskiej demokracji”.

Projekt reformy wymiaru sprawiedliwości zakłada m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie.

"🔥 160K+ people in Kaplan and 131K in other centers throughout Israel. Public came out en masse to protest regime Judicial Reform @netanyahu imposes on the state and will not be deterred by his disorderly incitement 💪🇮🇱 amazing civil resistance 🔥" Kaplan drone photo: Or Adar https://t.co/4uUBsbmLFT

🇮🇱 In Israel kam es erneut zu Massenprotesten gegen die Regierung und die Justizreform in Tel Aviv

Massive protest is taking place in the city of #TelAviv in #Israel against the #judicial reform proposed by the #Netanyahu government.

About 100,000 people attended the rally,carrying lit torches & shouting slogans.hundreds of participants blocked the city pic.twitter.com/N30pelCQ4l

— Stroke0Genius🇮🇳✈️🇦🇪 (@Stroke0Genius18) February 25, 2023