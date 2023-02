Lewacki protest w Berlinie. W tłumie flagi Rosji i LGBT. Niemcy nie chcą wysyłania broni Ukrainie [VIDEO]

REKLAMA

W Berlinie w sobotę 10 tys. ludzi protestowało przeciwko uzbrajaniu przez Niemcy Ukrainy. Organizatorem pokojowej manifestacji wokół Bramy Brandenburskiej była jedna z liderek lewicowej partii Die Linke. Porządku strzegło 1, 4 tys. funkcjonariuszy policji.

Protest, jak podali jego organizatorzy, został zorganizowany w związku ze złożonymi w pierwszą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji deklaracjami rządu niemieckiego i sojuszników Ukrainy o zwiększeniu dostaw broni dla Ukrainy i wprowadzeniu nowych sankcji przeciwko Rosji.

„Wzywamy kanclerza Niemiec do zaprzestania eskalacji dostaw broni. Teraz!… Bo każdy stracony dzień kosztuje nawet tysiąc istnień ludzkich – i przybliża nas do III wojny światowej” – napisali organizatorzy protestu na swojej stronie internetowej.

Niemcy obok Stanów Zjednoczonych są jednym z największych dostawców broni dla Ukrainy – przypomnieli organizatorzy. „Negocjuj, nie eskaluj” – głosił jeden z transparentów trzymanych przez demonstrantów, podczas gdy w tłumie widniał transparent z napisem „Nie nasza wojna”.

Jedną z organizatorek protestu jest Sahra Wagenknecht, polityk niemieckiej lewicowej partii Die Linke, starająca się, jak piszą niemieckie media, na fali krytyki rządu utworzyć nową partię lewicy.

Rzecznik policji powiedział, że 10 tys. ludzi zgromadziło się wokół Bramy Brandenburskiej w centrum Berlina, zaś policja zmobilizowała 1,4 tys. funkcjonariuszy do utrzymania porządku i egzekwowania zakazów noszenia mundurów wojskowych, rosyjskich i sowieckich flag, śpiewania rosyjskich pieśni wojskowych i używania skrajnie prawicowych symboli. Rzecznik policji podał jednak, że nie zauważono obecności grup skrajnie prawicowych podczas protestu.

Obserwujący protest niemiecki minister finansów Christian Lindner napisał na Twitterze: „Kto nie stoi po stronie Ukrainy, jest po złej stronie historii”.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie DPA 21-23 lutego, tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 51 procent respondentów uznało, że uzbrajanie Ukrainy oznacza udział Niemiec w wojnie. Jest to argument, który lansuje Moskwa – podkreśla DPA. 37 proc. badanych w sondażu nie zgodziło się z tym stwierdzeniem.

40 procent ankietowanych uznało, że wsparcie dla Ukrainy w uzbrojeniu ze strony Niemiec jest zbyt duże, 22 proc. uważa, że jest za małe, a 23 proc. – że jest w sam raz.

Ankietowani respondenci byli też pytani o kontrowersyjną decyzję wysłania do Ukrainy niemieckich ciężkich czołgów Leopard 2. Niemiecki rząd zatwierdził decyzję o wysłaniu 18 nowoczesnych czołgów w zeszłym miesiącu po wielu wahaniach związanych z obawami przed sprowokowaniem Rosji i przedłużeniem konfliktu. Ankietowani są w tej kwestii prawie równo podzieleni – pisze DPA. 44 proc. było przeciw, a 41 proc. za.

Jeśli chodzi o możliwość wysłania przez Niemcy myśliwców, 56 proc. ankietowanych było przeciwnych, a 27 proc. było za.

Od początku wojny Niemcy zatwierdziły przekazanie Ukrainie broni i uzbrojenia o wartości około 2,6 miliarda euro i są uważane za czwartego największego dostawcę broni na Ukrainę od czasu inwazji rok temu, po USA, Wielkiej Brytanii i Polsce – przypomina DPA.

Today, 10,000 Germans took to the streets of Berlin to protest against the govt's decision to supply weapons to Ukraine for war with Russia. It's no wonder GER Chancellor Scholz has an abysmal 31% approval rating. Take a look:pic.twitter.com/YymxYjXcnB

— Steve Hanke (@steve_hanke) February 25, 2023