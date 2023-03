Gorące protesty w Izraelu. Kilkanaście osób rannych po starciach z policją [VIDEO]

REKLAMA

Policja izraelska użyła w środę w Tel Awiwie armatek wodnych i granatów hukowych, by rozpędzić tłum protestujących przeciw rządowej reformie sądownictwa. Jedenastu demonstrantów zostało rannych, zatrzymano 39 osób. Minister bezpieczeństwa Itamar Ben Gwir ogłosił, że policja ma „jego pełne poparcie” – podał portal Times of Israel.

Agencja AP zwraca uwagę, że interwencja policji nastąpiła wkrótce po wystąpieniu ministra bezpieczeństwa, który zażądał radykalnej odpowiedzi na akcję „anarchistów”. Do starć ze służbami bezpieczeństwa, w tym konną policją, doszło, gdy demonstranci w Tel Awiwie postanowili zablokować autostradę.

Premier Benjamin Netanjahu oznajmił, że w pełni popiera decyzje Ben Gwira, tymczasem lider opozycji, były premier Jair Lapid zaapelował do sił bezpieczeństwa na Twitterze, by z umiarem reagowały na działania demonstrantów.

„To patrioci. Walczą o takie wartości jak wolność, sprawiedliwość i demokracja. Zadaniem policji jest pozwolić im wyrazić swoje opinie i walczyć o kraj” – napisał też Lapid.

Associated Press podaje, że w środę na ulice miast w całym Izraelu wyszły tysiące ludzi niosących flagi państwowe; personel medyczny wyszedł przed szpitale na znak protestu, zastrajkowali też pracownicy bardzo ważnego dla gospodarki sektora technologicznego.

Najważniejsze wiece przeciwników rządowej reformy sądownictwa odbędą się w środę wieczorem przed Knesetem i w pobliżu oficjalnej rezydencji Netanjahu w Jerozolimie.

Protesty przeciw próbie ograniczenia roli Sądu Najwyższego trwają od tygodni. W ubiegłym tygodniu przyłączyli się do nich oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego. Zagrozili też, że przestaną pełnić służbę, jeśli rząd będzie forsował kontrowersyjne zmiany.

Projekt reformy wymiaru sprawiedliwości zakłada m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie.

Przeciwnicy Netanjahu przypominają, że jest on zainteresowany wprowadzeniem zmian w izraelskim systemie prawnym, ponieważ toczą się przeciw niemu postępowania sądowe, między innymi w sprawie zarzutów o korupcję.

#TelAviv #Israel 🇮🇱- Clashes occurring at protest between Israeli Police and demonstrators breaching barricades on Givat HaTahmoshet St of #HaKirya , some arrests are being made (📹 @OrenZiv_ ) pic.twitter.com/KPlUgtQ31U

Protest against the legal reform in #TelAviv: The police spokesman publishes a video of throwing objects and bottles at the cavalry force at the Peace Interchange.

Credit: Police Spokesperson#Israel pic.twitter.com/xJKJR7mhlX

— Newsistaan (@newsistaan) March 1, 2023