Mentzen: Połowa urzędników z Ministerstwa Finansów do zwolnienia [VIDEO]

Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen był Gościem Radia ZET w programie Bogdana Rymanowskiego. Polityk stwierdził, że urzędników Ministerstwa Finansów powinna zastąpić sztuczna inteligencja.

– Na 90 dni trafi do aresztu Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie Platformy, tak postanowił sąd w Katowicach. Postawiono mu zarzut przyjęcia łapówki w wysokości 5 milionów w tzw. aferze śmieciowej w Warszawie. Ma pan zaufanie do prokuratury? Ma pan zaufanie do sądu? – spytał swojego gościa Bogdan Rymanowski.

– Ja w tych sprawach do nikogo nie mam zaufania. Ani do polityków, ani do prokuratorów, ani do sędziów, co ostatnie lata bardzo mnie zniechęciły do całego aparatu sprawiedliwości w Polsce, więc nie ufam tam nikomu. Natomiast to jest kolejny przykład, który pokazuje, że jeżeli politycy plus urzędnicy się za coś biorą, to kończy się korupcją, łapówkami i ogólnym dziadostwem – stwierdził Sławomir Mentzen.

– Ale uważa pan, że należy zlikwidować CBA? Trzeba zlikwidować prokuratorów? – spytał Mentzena prowadzący.

– Nie, wręcz przeciwnie. Żeby walczyć z korupcją, trzeba osuszyć bagno, a nie łapać te pijawki za ogonki. Trzeba zmniejszyć liczbę sytuacji, w których urzędnik może podjąć decyzję. Bo każda taka decyzja stwarza sytuację korupcyjną – uważa polityk.

Bogdan Rymanowski spytał swojego gościa, czy „nie boi się, że wtedy, gdy doprowadzimy do tej sytuacji, będziemy mieć prawo dżungli?”.

Mentzen odpowiedział, że jeżeli chce, żeby ktoś mu wykonał usługę, to jest sytuacja „pomiędzy mną a usługodawcą”. – Ja tam nie widzę miejsca po drodze dla urzędnika – powiedział polityk.

W dalszej części wywiadu lider Nowej Nadziei odpowiedział, co by zrobił jako minister finansów: – W pierwszej kolejności, to podobnie jak Elon Musk, wszedłbym ze zlewem do budynku Ministerstwa Finansów, zwolnił całe kierownictwo, następnie 2/3 urzędników i zrobiłbym największą rewolucję finansową, jaką kiedykolwiek widziano – stwierdził polityk.

Mentzen stwierdził, że Polska nie musi wychodzić z Unii Europejskiej, by mieć prostsze przepisy podatkowe. Polityk podał przykład Estonii, która jest w UE, a jej ustawa o VAT ma ok. 50 stron, gdy polska ustawa ma aż 370 stron.

Polityk Konfederacji uważa, że polskich urzędników Ministerstwa Finansów należy „zastąpić algorytmami, sztuczną inteligencją”.

– [Sztuczna inteligencja zamiast urzędników] ma szukać przestępców, którzy wyłudzają VAT – stwierdził Sławomir Mentzen.

