Tragiczna katastrofa kolejowa. Minister transportu podał się do dymisji [FOTO/VIDEO]

Grecki minister transportu Kostas Karamanlis podał się w środę do dymisji; powodem jest tragiczne w skutkach zderzenie pociągów, w którym zginęło co najmniej 36 osób – poinformowała agencja Reutera.

Karamanlis oświadczył, że rezygnacja ze stanowiska jest jego obowiązkiem i „mógł zrobić tylko tyle, aby uhonorować pamięć ofiar”, dodając, że bierze na siebie odpowiedzialność za „długoletnie zaniedbania” państwa – pisze Reuters.

Kostas Karamanlis jest członkiem rządzącej w Grecji partii Nowa Demokracja; funkcję sprawował od lipca 2019 r.

W nocy z wtorku na środę w pobliżu miasta Larissa w środkowej Grecji doszło do czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym. Osobowym składem podróżowało 350 osób, 36 z nich zginęło, a co najmniej 85 zostało rannych. Była to najtragiczniejsza w skutkach katastrofa kolejowa w historii Grecji.

#Breaking: Just in – A train collision between a cargo and passenger train in central #Greece between #Larisa and #Thessaloniki, leaves at least 3 people dead and 10 people injured. pic.twitter.com/eq4Da1ExQj — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 28, 2023

Watch: Two trains have collided head-on in #Greece killing at least 32 people and injuring 85, the fire brigade says, but the cause of the deadliest rail crash in Greece in decades remained unclear.https://t.co/NJxM7hVwB3 pic.twitter.com/eoIfKAYIaK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 1, 2023