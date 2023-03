Wojna domowa w Chinach? Kolejne „proroctwa” Łukaszenki

REKLAMA

Alaksandr Łukaszenka w ostatnich miesiącach udziela mediom coraz więcej absurdalnych i odrealnionych wypowiedzi. Teraz białoruski dyktator wskazał kolejne państwo, w którym jego zdaniem może wybuchnąć wojna.

Kto zrozumie Alaksandra Łukaszenkę? Białoruski dyktator w ostatnich miesiącach zaczyna zachowywać się coraz bardziej irracjonalnie – raz jest prawie gotów dołączyć do wojny na Ukrainie, a zaraz później zaklina się, że tego nie zrobi. Raz twierdzi, że wszyscy chcą napaść na Białoruś, a kilka tygodni później mówi coś zupełnie innego.

Teraz białoruski dyktator zaczął wypowiadać się także na inne tematy. Ostatnio mówił na przykład o Ujgurach – jednej z 55. oficjalnych mniejszości narodowych w Chińskiej Republice Ludowej, która liczy ponad 10 milionów osób. Jest to lud pochodzenia tureckiego, wyznający islam. Cały świat alarmuje, że Ujgurzy są w Chinach poważnie prześladowani.

Tymczasem Łukaszenka widzi to inaczej. Jego zdaniem tylko chiński rząd jest w stanie zapewnić Ujgurom bezpieczeństwo.

– Tylko Chiny ze swoją potęgą i polityką mogą zapewnić normalne istnienie tych narodów. Amerykanie chcą tylko dostać się do Chin i wywołać tam przez to wojnę domową – twierdzi białoruski przywódca.

Łukaszenka twierdzi, że USA po to angażują się w obronę Ujgurów, by wywołać wojnę domową w Chinach.

Co komunistycznych reżim Chin robi Ujgurom? Najpoważniejsze elementy prześladowań to zamykanie w obozach koncentracyjnych (ma się w nich znajdować ok. miliona Ujgurów), przymusowa sterylizacja, wywózki elit politycznych oraz systemowa dyskryminacja.