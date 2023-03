Biedroń „załatwił” u imprezowej premier Finlandii możliwość darmowego zabijania nienarodzonych Polaków i Polek

REKLAMA

Delegacja Lewicy pojechała do Helsinek. Tam spotkali się z imprezową „premierką” Finlandii Sanną Marin, której zdjęcie z „baletów” było przez długie tygodnie hitem internetu. Marin to też lewica i też „postępowa”, więc nawet cyknęłi sobie „internacjonalistyczną” fotkę.

Na Twitterze Lewica informuje, że mają „porozumienie w sprawie darmowej aborcji dla Polek w Finlandii”, a „gabinet Premierki Sanna Marin chce pomóc Polkom w dostępie do ich podstawowych praw”.

Mamy nadzieję, że nie chodzi tu o to, że „premierka” ma u siebie jakiś gabinet… ginekologiczny. Jednak wygląda na to, że zamierza po prostu wspomagać łamanie prawa przez polskich obywateli przy użyciu swojej służby zdrowia. Ciekawe, czy nasz ambasador pofatyguje się z jakimś protestem?

Kpina z polskiego prawa i wspomaganie łamania naszych praw to rzecz poważna. Może by więc np. w odwecie, wzorem Turków i Węgrów, zablokować Finom dostęp do NATO?

Mamy porozumienie o darmowej aborcji dla Polek w Finlandii💪 Gabinet Sanny Marin chce pomóc Polkom w dostępie do ich podst. praw. Nasze partie @__Lewica i Social Democratic Party of Finland zaczynają rozmowy o szczegółach. W nowej kadencji fińskiego rządu sfinalizujemy sprawę 🙂 pic.twitter.com/AzLCnHvL2A — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 2, 2023

Bardziej na poważnie – pomoc w zabijaniu nienarodzonych Polek i Polaków w Finlandii to spory skandal. Biedronia ze względu na jego orientację to i tak osobiście nie dotyczy, Nowacka chyba już w wieku poporodowym, ale chcą innym ułatwić ciężki grzech.

