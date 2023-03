Chiny technologicznie przewyższają USA w większości obszarów?

REKLAMA

Tak przynajmniej uważa australijski thin thank, który dokonał takich porównań. Byłby to dowód na to, że w ekonomii nawet wolnorynkowy komunizm jest formą gospodarczą lepszą od etatyzmu, nawet w demokracji.

Poważny think tank Australian Strategic Policy Institute szacuje, że Chiny przodują w 37 z 44 najnowocześniejszych technologiach. Wyniki raportu Instytutu opublikował w czwartek 2 marca „The Guardian”.

Pekin dominuje podobno w 37 obszarach z 44 badanych technologii, wyprzedzając Stany Zjednoczone i inne największe kraje zachodnie. Chiny są według tego badania liderem i prawie monopolistą w dziedzinie baterii elektrycznych, hipersoniki, a nawet zaawansowanej komunikacji radiowej, takiej jak 5G i 6G.

Stany Zjednoczone mają przewagę tylko w kilku obszarach, takich jak… szczepionki, komputery i systemy kosmonautyki. „Nasze badania pokazują, że Chiny położyły podwaliny pod pozycję czołowego światowego supermocarstwa naukowego i technologicznego” — twierdzą autorzy raportu.

Dziesięć największych światowych instytutów badawczych ma siedzibę w Chinach i generuje „dziewięć razy więcej artykułów naukowych o dużym wpływie”, niż Stany Zjednoczone. W większości z 44 badanych zaawansowanych technologii, Chińska Akademia Nauk zajęła pierwsze lub drugie miejsce.

Chiny miały wyprzedzić USA w kilku obszarach dotychczas zdominowanych przez Stany Zjednoczone. Wymienia się nanotechnologie, prace nad wodorem, wykorzystywaniem amoniaku na potrzeby energii oraz biologii syntetycznej. Według australijskiego think tanku Chiny mają teżduże osiągnięcia w „importcie talentów”. Podobno tedna piąta ważnych artykułów naukowych została napisana przez naukowców pracujących w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

Australijski Instytut Polityki Strategicznej wskazuje także na znaczny postęp Chin w zakresie naddźwiękowych pocisków rakietowych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Chiny wygenerowały 48,49% artykułów naukowych o „dużym wpływie” na ten temat. Siedem z dziesięciu największych na świecie instytutów badawczych w tej dziedzinie też ma swoje siedziby w Chinach.