Inflacja w strefie euro nie odpuszcza. Wciąż jednak dwa raz niższa niż w Polsce

Inflacja wciąż jest dotkliwie odczuwalna w strefie euro. W lutym wyniosła 8,5 proc. wobec 8,2 proc. prognozy i 8,6 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej. To jednak wciąż o wiele mniej niż wynosi inflacja w Polsce, która w styczniu osiągnęła poziom 17,2 proc.

Miesiąc do miesiąca w lutym 2023 r. ceny w strefie euro wzrosły o 0,8 proc., gdy w styczniu odnotowano spadek o 0,2 proc. W Polsce w styczniu w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4 proc.

Rozdzielają strefą euro na państwa, wygląda to nastepująco:

W Niemczech inflacja wyniosła 8,7 proc. a ceny wzrosły o 0,8 proc. We Francji inflacja urosła do 6,2 proc., a w Hiszpanii do 6,1 proc.

Inflacja najprawdopodobniej wymusi w strefie euro podwyższenie stóp procentowych o kolejne 50 punktów bazowych do 3,5 proc. głównej stopy. W Polsce główna stopa procentowa wynosi 6,75 proc.

Sytuacja w strefie euro odbije się także na polskiej gospodarce – państwa o których mowa, to główny partner handlowy Rzeczypospolitej, a wartość złotego w dużej mierze zależy od tego, jak trzyma się euro.