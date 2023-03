Skazany za zabójstwo lekkoatleta Oscar Pistorius ma szansę na zwolnienie warunkowe

REKLAMA

Sześciokrotny południowoafrykański mistrz paraolimpijski w lekkiej atletyce Oscar Pistorius został skazany na 13 lat więzienia za zabójstwo żony. Decyzja o zwolnieniu warunkowym zapadnie jednak za miesiąc i biegacz ma szansę wyjść na wolność.

Oscar Pistorius dziesięć lat temu zabił swoją dziewczynę. Jego prawicy poinformowali, że za miesiąc odbędzie się rozprawa, która zdecyduje o jego przedterminowym zwolnieniu. Komisja ds. zwolnień warunkowych wyznaczyła przesłuchanie na 31 marca.

Pistorius ma dziś 36 lat. Zamordował Reevę Steenkamp w Walentynki w 2013 r., strzelając do niej cztery razy przez drzwi łazienki. Miało to miejsce w jej bardzo domu w Pretorii. Pretorius to były sportowiec, któremu amputowano nogi. Stratował na protezach i bił rekordy, ale nie został dopuszczony do normalnych zawodów, bo uznano, że jego technologicznie zaawansowane protezy z włókna węglowego dają mu przewagę w biegach. Jednak rywalizował ze sprawnymi sportowcami w biegu na 400 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Zawsze zaprzeczał, że zabił swoją partnerkę. Twierdził, że był to wypadek, bo wziął dziewczynę za włamywacza. Rozprawa sprintera, znanego na całym świecie jako „Blade Runner”, wzbudziła zainteresowanie całego świata. Początkowo został skazany na sześć lat więzienia, ale później wyrok został podwyższony do trzynastu lat po apelacji prokuratury.

W Afryce Południowej więźniowie automatycznie kwalifikują się do zwolnienia warunkowego po odbyciu połowy kary. Procedura nakazuje rozmowę skazanego z ofiarą lub jej rodziną. Oscar Pistorius spotkał się na początku lipca z rodzicami Reevy Steenkamp. Decyzja zapada zwykle już w dniu rozprawy.

