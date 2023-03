REKLAMA

Okazuje się, że w Polsce rodzi się coraz mniej Januszów. Kiedyś popularne imię w 2022 roku nadano jedynie 14. razy – wskazują dane gov.pl.

Jest w Polsce kilka imion, które urosły do rangi memów. Według internetowych prawideł rodzina typowych dresiarzy to Sebastian, Dżesika i Brajanek. Z kolei młodzie postępowi „lewacy” to Julka i Oskarek.

Natomiast stereotypowe polskie wady reprezentują Janusz, Grażyna i Pjoter. Dodatkowo tę ostatnią trójkę zazwyczaj ilustruje się za pomocą zdjęć małp nosaczy.

Bardzo możliwe, że to właśnie sprawiło, że imię Janusz bardzo straciło na popularności. W 2022 roku w Polsce nazwano tak tylko 14 chłopców.

Co ciekawe, okazuje się, że Janusz nie może być również uczniem Hogwartu. Przynajmniej nie w grze Hogwart’s Legacy. Gracze, którzy zakupili grę mogą wcielić się w ucznia najsłynniejszej Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

Swoją postać można maksymalnie upodobnić do samego siebie. Można wybrać kolor skóry, kolor oczu i włosów, kształt twarzy, a nawet dodać sobie piegi i znamiona.

Można też nadać postaci swoje imię. No chyba, że nazywacie się Janusz – wtedy nie możecie. Dlaczego akurat to piękne polskie imię jest w świecie magów na cenzurowanym?

Otóż dlatego, że zawiera w sobie słowo „anus”, co po angielsku znaczy, ni mniej, ni więcej… d*pa. No i d*pa – Januszem grać w Hogwart’s Legacy nie lza. Można jednak grać Jasiem, Jaśkiem lub Jankiem.

Pochodzenie imienia Janusz

Imię Janusz jest typowo polskim imieniem – wywodzi się od polskiego zdrobnienia imienia Jan (które z kolei ma hebrajskie pochodzenie i oznacza „łaskę”).

Znane postacie o imieniu Janusz to m.in. Janusz Korwin-Mikke, Janusz Palikot, czy Janusz Kowalski.